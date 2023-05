Incidente con il trattore, morto l’85enne

di Francesca Marsili

Morto l’anziano che ieri ha avuto un incidente con il trattore in contrada Cisterna, a Tolentino. Mario Merlini, 85 anni, era stato soccorso dal 118 e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, dove si è spento.

A lanciare l’allarme era stata la moglie, che lo ha visto riverso a terra tra l’erba, a distanza di qualche metro più in basso rispetto al trattore che non si è ribaltato. L’allarme è scattato verso le 13,30. Immediato l’arrivo dei soccorsi. L’elicottero con i sanitari, a causa della zona piuttosto impervia dov’è era avvenuto l’incidente, è atterrato in un terreno a circa 500 metri di distanza. Poi i sanitari hanno raggiunto il luogo, in contrada Cisterna, a bordo dell’ambulanza.

Dopo aver stabilizzato l’uomo gli operatori dell’emergenza hanno predisposto la zona per l’atterraggio del velivolo che ha trasportato il paziente al presidio regionale. In corso la valutazione se procedere con l’autopsia sul corpo dell’anziano per stabile le cause del decesso.

Sul posto, ieri, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per stabile l’esatta dinamica dell’incidente. I funerali si svolgeranno in data da definire. Merlini lascia la moglie Anna Maria Fratini, i figli Rita con Fabio e Andrea con Monica, i nipoti Lucrezia, Giacomo e Diletta.