TOLENTINO - Era ricoverato all'hospice per una grave malattia. Lascia la moglie e due figli. In servizio nella locale Compagnia carabinieri, nel 2021 era stato eletto segretario generale provinciale del Sim. Il funerale domani alle 15,30 nella Basilica di San Nicola

L’Arma dei carabinieri in lutto. È morto a 53 anni il luogotenente Andrea Battistini. Si è spento ieri all’hospice di San Severino Marche a causa di una terribile malattia. Di origini abruzzesi, viveva a Tolentino dove attualmente era in forza nella locale Compagnia dei carabinieri. Un passato all’Anticrimine del Ros in Ancona, al Nucleo operativo prima di Roma e poi di Macerata, alla stazione di Appignano e in quella di San Lorenzo in Lucina, sempre a Roma.

Nel 2021 era stato eletto segretario generale provinciale del Sim, Sindacato italiano militari carabinieri, dove si occupava soprattutto di difese disciplinari. È grazie a lui se nelle Marche è stata istituita una rete di psicologi convenzionati con il Sim carabinieri che hanno fornito protezione e supporto a tantissimi militari dell’Arma in regione e in Italia. L’ultimo saluto domani alle 15,30 nella Basilica di San Nicola. La camera ardente è allestita alla sala del commiato Terracoeli di Tolentino. Lascia la moglie Edda, conosciutissima in città per la sua attività di produzione di pasta fresca, e i figli Lucrezia ed Emanuele.

(fra. mar.)