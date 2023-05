Una mostra personale per rendere omaggio al grafico Alessio Tavoletti, professore di grafica e fotografia all’istituto Podesti Onesti di Ancona, ma anche pittore e musicista.

Negli ultimi dieci anni si è occupato in maniera del tutto gratuita e volontaria della comunicazione grafica dell’associazione tolentinate Amici Per, che ha ricambiato con un allestimento di ottanta delle sue opere più preziose e simpatiche.

L’inaugurazione della mostra, che resterà aperta fino al 4 giugno nelle gallerie di Palazzo Sangallo a Tolentino, si è tenuta lo scorso sabato 20 maggio, alla presenza dei tanti sostenitori di AmiciPer e dell’amministrazione comunale, che ha concesso lo spazio espositivo.

«Gli acquerelli di Alessio Tavoletti sono capaci di tratteggiare la vita e le caratteristiche dell’umanità, in un modo lieve e delicato», scrive il Comune. Accanto all’esposizione una sezione, sempre curata dal professionista, sui progetti svolti dall’associazione Amici Per, con nove pannelli grafici che ripercorrono i quindici anni d’impegno associativo in Africa e in Italia.

Sempre nelle gallerie del Sangallo, i visitatori potranno trovare una mostra degli oggetti artigianali africani, per raccogliere fondi da destinare ai progetti di Amici Per, che opera in Italia e nelle zone del mondo in via di sviluppo.

Gli orari di apertura della mostra: giovedì, venerdì e sabato dalle 18 alle 20. Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Per informazioni: 3331202322.