Due appuntamenti dedicati a sport e promozione sociale, oggi, mercoledì 17 maggio, a Civitanova, promossi dalla rete sociale Oltre, in collaborazione con la società “Il Grillo”, cooperativa sportiva dilettantistica, e l’Assessorato allo Sport della Città di Civitanova, entrambi con l’obiettivo di proporre una riflessione sul ruolo dello sport per contrastare i disturbi dell’attenzione, apatia ed iperattività nell’età evolutiva. “ConcentrAzione e moviMenti”, questo il titolo degli incontri organizzati: il primo appuntamento è alle 19, nella Piscina comunale di Civitanova, dedicato in particolare ai tecnici dello sport e il secondo sarà alle 21, aperto a tutta la cittadinanza, nella Sala consiliare di Palazzo Sforza.

Ospite illustre, come relatore, Sammy Marcantognini, psicologo e psicoterapeuta che da anni si occupa di educazione, formazione e prevenzione delle diverse problematiche che possono occorrere nella vita delle persone, soprattutto in Età Evolutiva, che sarà intervistato da Andrea Foglia, ideatore di “Oltre” e curatore del festival “Io Desidero”.

«Importante sensibilità della Comunità civitanovese che mette l’attenzione sullo sport e il movimento come uno degli strumenti principali per l’educazione alla vita, soprattutto in questo momento storico dove le problematiche che riguardano l’infanzia e l’adolescenza sono molto rilevanti e preoccupanti» dichiara il dottor Marcantognini.

«Vogliamo mettere lo sport al centro dell’attenzione – spiega Foglia, moderatore degli incontri e animatore di Oltre – Sport inteso sia come strumento di educazione alla vita, essenziale per i processi di socializzazione e vero e proprio mezzo di crescita personale, sia come strumento di prevenzione e cura di tante problematiche moderne che i giovani di oggi si ritrovano ad affrontare. Problematiche come i disturbi specifici dell’apprendimento, il disturbo da deficit d’attenzione e iperattività. O ancora, difficoltà legate prevalentemente alla sfera emotiva, come comportamenti apatici, stati ansia, depressione, fino ad arrivare alle varie forme di dipendenza. La nostra idea è che per tutti questi problemi, lo sport si possa intendere come strumento fondamentale e che, avvicinato ad altri aspetti più prettamente clinici e psicologici, possa essere la base per ricostruire il benessere minato da tutte queste condizioni. In altre parole, vogliamo promuovere lo Sport come centro per la ripartenza dei nostri ragazzi, dopo il difficile periodo del lockdown».

«Otre intende garantire, sostenere, favorire la migliore salute psicologica e sociale del giovane in formazione. Con un focus dedicato alla preadolescenza, adolescenza, prima giovinezza – rimarca Antonella Citarella, de “Il Grillo” e della rete sociale Oltre. Dal distacco genitoriale alla definizione dell”Io Sociale”. Intende contrastare il disagio sociale giovanile, la devianza, il comportamento a rischio, il malessere esistenziale dei giovani. Intende potenziare le situazioni, i fattori di protezione sociale. Intende minimizzare le situazioni, i fattori di rischio sociali (oltre che personali) per l’evitamento delle condizioni sopra descritte. Ma anche divenire una città, Civitanova, comunità più “educata”, “educante”, per la costruzione di una cittadinanza più responsabile». «L’Amministrazione comunale prosegue le politiche a sostegno dello sport, delle famiglie e dei giovani – sottolinea il vicesindaco e assessore allo Sport Claudio Morresi. Lavoriamo a fianco delle tante associazioni del territorio impegnate sul fronte dell’educazione e della prevenzione, certi dell’importanza di veicolare abilità come quelle della resilienza, per aiutare le persone ad affrontare gli ostacoli che possono presentarsi nella vita. Sappiamo quanto la pratica di uno sport possa apportare benefici e spingere i ragazzi a manifestare le capacità acquisite anche in altri ambiti e da qui il valore di eventi formativi come quelli che si svolgeranno domani in città, grazie alla collaborazione di Oltre e de Il Grillo».

Partecipazione gratuita senza prenotazione. Per informazioni contattare il numero 0733. 811309