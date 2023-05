di Michele Carbonari

Il Camerino Castelraimondo espugna Colbuccaro e vola in Seconda categoria con una giornata di anticipo.

La capolista del girone E di Terza riscatta il ko di settimana scorsa contro l’Helvia Recina e viola uno dei campi più ostici del campionato, grazie ad un gol a metà ripresa di Stefano Cesari, che insieme ad Emiliano Micarelli ha formato “i gemelli del gol” (19 il match winner, 21 il compagno di reparto). La squadra di mister Giorgio Micarelli vince il torneo trascinata un attacco atomico, capace di realizzare ben 91 reti, oggi una anche alla miglior difesa (quella del Colbuccaro). Grande soddisfazione per la società guidata da Roberto Carboni, che dopo la festa sul campo della frazione di Corridonia si è spostata al Free Mason Tavern di Camerino, di cui è titolare proprio il tecnico camerte. Vittoria speciale dedicata a Samuele Micarelli, scomparso in un tragico incidente nell’estate scorsa.

«Il primo pensiero è andato a lui. Dedichiamo il successo a Samuele, fratello dell’attaccante Emiliano. Eravamo motivati per vincere il campionato – racconta il dirigente Lorenzo Ripa -. Oggi è stata una partita tosta, abbiamo meritato di vincere e siamo contenti. Abbiamo segnato nel secondo tempo intorno al 30′. poi abbiamo dominato. Nella stagione passata siamo andati vicini ai playoff, in questa siamo stati artefici di una bella cavalcata. La società nata l’anno scorso dalla fusione fra il Camerino e il Castelraimondo per unificare i due settori giovanili ed iniziare con la prima squadra in Terza categoria, una squadra che sorge da quello che era il progetto della Nova Camers».