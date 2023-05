Torna ComiCam, il festival di fumetto, cosplay, videogiochi, giochi di ruolo, giochi da tavola e mondo “nerd” in generale, che è stato tra i primissimi nella provincia e nelle Marche, ma che dall’ormai lontano 2019 non vedeva più svolgimento. Sabato 13 e domenica 14 maggio, un ritorno per una sesta edizione che avrà appunto il titolo di “Respawn” (rinascita, resurrezione).

I numeri di questa edizione sono importanti ed una sfida. Oltre 40 espositori, 20 disegnatori, 10 associazioni ludiche, 3 autori di giochi, 25 tavoli di gioco contemporanei, 4 tornei di videogiochi, laboratori, oltre 15 ospiti per l’area cosplay. «Rinascita, ancora più forti. Abbiamo quadruplicato qualsiasi cosa si potesse – spiega Manuel Bernardini, presidente ComiCam – e abbiamo promosso di più il territorio, anche collaborando con molte associazioni, per essere un evento che aiuti la rinascita del cratere».

Il ricco programma apre alle 10 di sabato con mercatini e gazebi, insieme all’area dei giochi di ruolo e da tavola, e durante la giornata laboratori di pittura su vetro e miniature, alle 15 il torneo di Overwatch in collaborazione con Cus Camerino e alle 16 apertura area bimbi e primo ritrovo dei cosplay, gli appassionati mascherati che riproducono i loro eroi e antagonisti. I due appuntamenti più attesi di giornata sono però il simulatore di volo, in occasione dei 100 anni dell’aeronautica militare a cura dell’ass. Arma aeronautica della sezione di Loreto, e il mega gioco di “escape room” organizzato in centro storico e dal titolo Escape city, con il gruppo Zombie inside di Bologna.

La sera il concerto dei Jeeg Robot cartoon band nella piazza Dario Conti, che ci farà rivivere le sigle dei cartoni più appassionanti.

Domenica 14, oltre alla gran parte delle attività del primo giorno, ci sarà un laboratorio di stampa in 3D in collaborazione con l’Università di Camerino. Poi si muoverà verso il palco centrale con un momento di intrattenimento prima dell’attesa gara dei cosplay. La giornata terminerà prima dei saluti con lo spettacolo della cantante Sunymao, che del cosplay ne ha fatto un mestiere, ospite in varie trasmissioni tv. Per l’organizzazione è stata ringraziata l’amministrazione comunale per il supporto.

«Tutti i nostri sogni possono realizzarsi se abbiamo il coraggio di inseguirli. – dice Bernardini citando Walt Disney – Questo è un mondo in fortissima crescita, mentre un tempo la parola “nerd” significava nicchia assoluta. La passione verso questo ambiente è così forte perché vedere film o leggere storie così ti permette di vivere tante vite invece che una sola; oltre ovviamente a staccare dalla vita quotidiana».