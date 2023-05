“Ascoltare il presente: podcast, storytelling, giornalismi”. Si svolgerà venerdì 19 e sabato 20 maggio a San Ginesio, nel Loggiato dei Lumi in via Giacomo Matteotti, la prima edizione del festival dedicato ai podcast. Le attività dell’evento, a ingresso gratuito, sono organizzate dall’associazione G-Lab Laboratorio di Idee e si svolgono nell’ambito del progetto AffrancARSi, finanziato dalla Regione Marche – Politiche giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

«Il podcast – scrivono gli organizzatori – è il mezzo di comunicazione del momento. Le storie entrano nelle orecchie degli ascoltatori che le seguono dove e quando vogliono: il racconto della realtà trova nell’ascolto una dimensione intima grazie al potere della voce e dei suoni».

Nella prima giornata del festival, si terranno gli interventi degli ospiti provenienti dalle testate giornalistiche locali de Il Resto del Carlino e Cronache Maceratesi, che andranno ad approfondire il ruolo del digitale e dei mezzi di comunicazione meno tradizionali, come i podcast, indagando sul loro futuro in ambito informativo.

La seconda giornata del festival è dedicata alla presentazione di podcast da parte di giornalisti freelance appartenenti al collettivo “Centro di giornalismo permanente” di Roma. Il Cgp lavora nell’ambito del giornalismo sociale finanziando i propri lavori su conflitti, violazioni dei diritti umani, migrazioni, periferie, violenze di genere, mafie e crimini ambientali. Collabora costantemente con testate nazionali e internazionali. Agli interventi parteciperanno anche associazioni e movimenti che offriranno il loro punto di vista sulle questioni che verranno trattate.

Durante le due giornate, nella sala degli interventi, sarà presente inoltre la mostra fotografica “Dance during wartime” di Giovanni Culmone.

Maggiori informazioni sul festival tramite le pagine Facebook e Instagram dell’associazione G-Lab Laboratorio di Idee

https://www.facebook.com/G.LabSanGinesio/

https://www.instagram.com/glablaboratoriodiidee/