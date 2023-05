Musica a teatro con “Il Palco”

CIVITANOVA - Domenica 14 maggio all'Annibal Caro dalle 17 alle 23 giornata di spettacolo con esibizioni dei bambini e collaborazione della corale Bizzarri

Domenica 14 maggio una giornata di musica al teatro Annibal Caro con Il Palco, laboratorio musicale. Si inizia alle 17 con “Una Musica può fare”.

A conclusione della settimana di appuntamenti serali con tutti gli allievi del laboratorio, verrà presentata una rassegna dei più giovani talenti, di età compresa tra i 6 e i 13 anni, coordinata dall’ insegnante di canto. La finalità dell’esibizione, come spiegano dal Palco, è quella di sottolineare i temi alla base della metodologia del laboratorio: la condivisione dei valori della pace, dello stare insieme nel nome della musica, oltre all’apprendimento diretto e attivo di una nuova disciplina.

I giovani proporranno brani legati alla fratellanza e all’unità, in formazioni soliste o in piccole band. È prevista, inoltre, la partecipazione del coro di voci bianche curato da Ludovica Gasparri. Alle 21,15 sarà dato spazio a Il Palco in coro. Per l’occasione, il gruppo vocale Il Cor’8 e la corale Antonio Bizzarri di Civitanova, accompagnati da Massimo Saccutelli al pianoforte, Andrea Zaccari al basso e Renzo Gnocchini alla batteria, proporranno nella prima parte del concerto alcuni brani del repertorio “leggero” nazionale ed internazionale e nella seconda parte la Gospel Mass di Robert Ray. Per entrambi gli appuntamenti l’ingresso e libero, con registrazione sul sito: www.eventbrite.it .