L'APPUNTAMENTO sabato alle 21,30 nella piazzetta all’ingresso del Masm-Museo arte sacra

Sabato 13 maggio, alle 21,30, nella piazzetta all’ingresso del Masm-Museo arte sacra (vicolo Boninfanti, 6) si terrà un concerto di musica folk “Arte, Metrika e Poesia” con il gruppo Metrika: R. Romagnoli e A. Marzioli e con la partecipazione del poeta Simone Sanseverinati (ingresso gratuito).

L’iniziativa è fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, assessorato alla Cultura, e dalla ProMogliano. L’occasione è la “Notte europea dei Musei” nell’ambito del “Grand tour dei Musei” promosso dall’assessorato alla Cultura della Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il MiC – Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento Regionale Marche di Icom Itali. “Musei, Sostenibilità e Benessere” è il titolo della manifestazione che vuole essere un’occasione per riflettere su come i musei possano svolgere una funzione di supporto allo sviluppo sostenibile delle comunità dal punto di vista umano, sociale, economico e ambientale, i cosiddetti quattro ‘pilastri’ della sostenibilità. La serata inizierà all’aperto, sotto le stelle e le Muse, con l’ascolto di alcuni brani fra i più suggestivi del repertorio folk proposto da due giovani musicisti, intervallati nella loro esibizione dalla lettura di alcuni frammenti poetici da parte di Simone Sanseverinati.

A seguire, in notturna, visita al museo alla scoperta di alcuni piccoli segreti delle opere inedite esposte, inoltre è l’occasione per ammirare da vicino, ancora per poco, la tela di Lorenzo Lotto, prima che ritorni nella sede originaria. Durante l’evento sarà possibile scattare delle foto all’interno del Masm aderendo all’iniziativa “PhotoWalk al Museo”. Le immagini artistiche dovranno essere pubblicate sui social utilizzando gli hashtag #PhotowalkalMuseo e #GTM2023, ‘geotaggando’ inoltre le immagini e i video pubblicati. Quelli ritenuti più interessanti verranno pubblicati nella pagina Facebook del Comune, mentre la foto più bella verrà premiata con un abbonamento omaggio per la prossima stagione teatrale di Mogliano. Sarà presente alla serata Pietro Romagnoli, direttore artistico della Compagnia Lucaroni che illustrerà le novità e gli spettacoli della prossima stagione. «Nell’aderire a questa iniziativa il Comune vuol dare un segnale chiaro di apertura verso il turismo interessato alla cultura e ai capolavori d’arte di cui i nostri centri sono scrigno – si legge in una nota dell’Ente -. Ribadire come l’arte sia un mezzo per riequilibrare lo spirito, necessità sempre più sentita in un mondo vorticoso ed alienante. Infine è l’occasione per apprezzare gli scorci in notturna del borgo ed approfittare dei richiami enogastronomici del luogo». Per informazioni: 3355329539 [email protected] Dal 13 al 18 maggio ingresso gratuito al Museo.