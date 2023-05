MACERATA - Martedì 9 maggio alle 16 al cinema Italia in occasione della giornata dedicata alle vittime del terrorismo Angelo Ventrone, docente Unimc, dialoga col regista del docu film dedicato allo scrittore e intellettuale bolognese

Martedì 9 maggio, giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, l’università di Macerata ha organizzato al cinema Italia alle 16 la proiezione del docu film sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini intitolato “Pasolini, cronologia di un delitto politico” di Paolo Fiore Angelini. Il documentario è stato proiettato alla mostra del cinema di Roma e attraverso materiale d’archivio, ma con un ritmo da film d’azione ricostruisce le tappe della morte di Pasolini come fosse un dramma lirico diviso in tre atti. Al termine della visione, per parlare del film il direttore del dipartimento Angelo Ventrone incontra il regista. L’ingresso è libero e gratuito.