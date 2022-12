Via Spalato, lavori dal 2 gennaio

MACERATA - Altre tre fasi per la sistemazione della strada, ordinanza della Polizia locale

Al via il 2 gennaio la quarta e la quinta fase dei lavori di manutenzione in via Spalato, a Macerata. In cantiere fresatura, riasfaltatura e messa in quota dei pozzetti. I lavori si svolgeranno su di una corsia per volta, mantenendo il flusso di traffico a scendere dall’incrocio con via Cassiano da Fabriano fino a via Roma, lasciando la possibilità d’ingresso ai veicoli dei residenti in via Spadoni.

La sesta fase, che seguirà, verrà avviata con la posa del cosiddetto “tappetino” dall’incrocio con viale Carradori fino a quello con via Roma. Per consentire i lavori il comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza. Via Spalato: senso unico a scendere, dall’incrocio con via Cassiano da Fabriano fino a via Spadoni (altezza civico 157 di via Spalato) durante la fase dei lavori in fase 4 e 5, divieto di sosta nel tratto da via Cassiano da Fabriano fino al civico 157 di via Spalato durante la fase 4, 5 e 6. E poi senso unico alternato durante la stesura del “tappetino” secondo l’avanzamento dei lavori della fase sei. Via Roma: obbligo di proseguire dritto all’intersezione con via Spalato per entrami i sensi di marcia con contestuale divieto di accesso per tutti i veicoli in entrata in via Spalato durante la fase dei lavori 4 e 5. Via Gasparri: obbligo di direzione a destra all’intersezione con via Spalato per tutti i veicoli in uscita sulla stessa.