LIBRO - Ivonne Pagliari presenterà il suo ultimo lavoro sabato alle 17,30. A presentare l'iniziativa Cna Impresa Donna Macerata

Sabat0 alle 17,30 al foyer del teatro Feronia di San Severino Ivonne Pagliari presenterà il suo libro “L’ombra di una stella”. L’autrice pesarese, insignita di numerosi premi letterari, racconta nell’opera la sua storia, la sua malattia, la perdita del lavoro. Sarà la scrittura però a farle ritrovare la preziosità della vita. Daniela Zepponi, presidente Cna Impresa Donna Macerata presenta l’iniziativa: «La nostra Associazione ha sempre mostrato particolare attenzione nei confronti di questi temi». Il riferimento del vertice Cna è al progetto Pink Room, una stanza rosa per le donne malate oncologiche all’ospedale di Torrette dedicata alla bellezza delle pazienti, che ha raccolto la disponibilità di estetiste e parrucchiere; e ancora la collaborazione con il Centro Antiviolenza per ridare un’opportunità di lavoro e di indipendenza alle vittime di violenza.

La presentazione del libro di sabato prossimo ha previsto una collaborazione in team tra più soggetti: «Sono molte le persone che si sono date da fare per la miglior riuscita dell’evento – continua Zepponi – L’amministrazione comunale di San Severino che ci offre questa speciale occasione di parlare di resistenza e rinascita, l’Associazione Anello della Vita, Lucia Pistelli funzionaria Cna, mente e braccio operativo dell’iniziativa, Elio Padella Presidente Cna San Severino e la dottoressa Benedetta Ferretti per la straordinaria disponibilità. Un grazie particolare alla nostra Sara Cannillo componente della presidenza di Cna Impresa Donna Macerata per il grande contributo dato all’evento».