MACERATA - L'inaugurazione domenica 7 maggio alle 16,30 in Vicolo Vecchio

“Bag- Borse, Accessori, Gioielli: la futile arroganza della bellezza”. Bag, in inglese è la traduzione di Borsa, ma anche acronimo che racconta il progetto della mostra promossa dall’Associazione per l’artigianato artistico Arti e Mestieri di Macerata e Camerino, che sarà allestita nelle stanze del Museo della Tessitura – Laboratorio la Tela, il 7 maggio.

«Da sempre – scrivono gli organizzatori – la bellezza si impone come espressione del bisogno fondamentale dell’uomo di relazionarsi con il mondo, le sue cose e le persone che ne fanno parte. Definirla futile arroganza è una provocazione. In realtà a volte lo è davvero, quando la bellezza si pone come obiettivo assoluto, che non rispetta altri valori egualmente importanti. Tuttavia in questo contesto la bellezza è intesa come espressione del lavoro dell’uomo e della creatività, mai solo futile, anzi utililissimo accessorio, funzionale, prezioso e gioioso. Così la borsa che letteralmente significa otre/contenitore, fin dalla Preistoria, era una custodia di pelle nata per il trasporto dell’acqua, poi utilizzata soprattutto dall’uomo per il trasporto di piccole cose ed oggetti utili. Con questo termine si sono definiti via via una molteplicità di oggetti che fungono da contenitori da viaggio: bisaccia, sacco, sacchetto, zaino, valigia… Borsa, un accessorio col tempo divenuto simbolo anche dell’emancipazione femminile, dall’Ottocento fino ai giorni nostri, diventata custodia di cose e preziosi da portare con sè in viaggio, quando la sola possibilità di mettersi viaggio era già l’espressione di un’autonomia conquistata».

“Per le donne la borsa è il territorio del “non si sa mai” e del “può sempre servire”. E’ una grande prateria piena di buone intenzioni, speranze, progetti. (Paola Jacobbi) L’associazione la vuole presentare in varie fogge e materiali, create secondo il gusto artistico delle nostre artigiane, accompagnate da una piccola parte della ricca Collezione di antiche borsette da teatro, appartenenti alla Banca dati del Tessile della Congrega di Ancona: “100 anni di borsette e accessori dal 1850 al 1950”. Arricchiranno la mostra abiti, accessori e gioielli lavorati a mano e tessuti, alcuni tinti con pigmenti naturali, dalle artiste ed artigiane dell’Associazione. Lungo il percorso espositivo sarà possibile interfacciarsi con il mondo artistico e laboratoriale, tutto al femminile delle autrici di questi manufatti, attraverso un racconto fotografico e multimediale.

Inaugurazione domenica 7 maggio alle 16,30 al Museo della Tessitura – Laboratorio la Tela, in Vicolo Vecchio, n. 6- 62100 Macerata. La mostra è ad ingresso libero. Per informazioni 328465137 1