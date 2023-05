MACERATA - Appuntamento, in collaborazione con l’amministrazione comunale, martedì 9 maggio alle 21. Sul palco anche Stefania Seculin, cantante, attrice e musicista specializzata nel genere musical

Concerto di chiusura della stagione sinfonica della Form, la colonna sonora delle Marche. Appuntamento, in collaborazione con l’amministrazione comunale, martedì 9 maggio alle 21 al teatro Lauro Rossi di Macerata. Sul palco insieme all’orchestra filarmonica marchigiana c’è Stefania Seculin, cantante, attrice e musicista specializzata nel genere musical. Nel 2021 ha vinto il Primo Premio del concorso internazionale Soi (Scuola dell’opera italiana) per la categoria musical, quest’anno è in scena allo Stadttheater di Ingolstadt nel ruolo della Frl. Rottenmeier nel musical Heidi (produzione teatro di Brno con la regia di Stanislav Moša). La direzione è affidata a Romolo Gessi, principale direttore ospite dell’orchestra regionale filarmonia veneta, dell’orchestra pro musica Salzburg, dell’orchestra Cantelli ed è direttore musicale dell’orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia e della Central European Music Academies Network Orchestra. È inoltre direttore artistico del Trieste operetta festival e delle serate musicali a Villa Codelli.

Biglietti da 15 a 18 euro, per gli studenti prezzo speciale a 4 euro. Biglietteria dei teatri: 0733230735. Vendita anche online su www.vivaticket.com.