MUSICA - Saranno le note del Kyrie dalla Missa di Palestrina ad aprire lo spettacolo di sabato 6 maggio alle 21,15, in cui i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo con il pianista Riccardo Lorenzetti si esibiranno nell'omaggio a Papa Marcello II nel giorno della sua nascita

Il 6 maggio 1501 nasceva a Montefano Marcello Cervini degli Spannocchi, destinato a diventare Papa Marcello II, il 222º pontefice della Chiesa cattolica. Il suo pontificato, durato appena ventidue giorni, è tra i più brevi della storia della Chiesa. Eppure, in quella manciata di giorni, il più grande compositore dell’epoca – Giovanni Pierluigi da Palestrina – fece in tempo a dedicargli la Missa Papae Marcelli, uno dei capolavori della polifonia rinascimentale. Saranno proprio le note del Kyrie dalla Missa di Palestrina ad aprire il concerto che sabato 6 maggio, alle 21,15 al teatro La Rondinella di Montefano, in cui i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo con il pianista Riccardo Lorenzetti fanno un “Omaggio a Papa Marcello II nel giorno della sua nascita”.

Un concerto spirituale che continua con pagine assai celebri: Ave Verum di Mozart, Ave Maria di Schubert, Preghiera dal Mosè di Rossini. La conclusione toccherà a Paola Magnanini, compositrice nata nel 1997, con il madrigale “Ed io gli venni dietro” – sui versi dal primo canto dell’Inferno di Dante – in prima esecuzione assoluta, commissionato dall’Accademia d’Arte Lirica. Provengono da Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan e Russia i giovani solisti dell’Accademia: il soprano Aiym Askar, il mezzosoprano Sarah Hakobyan, i tenori Kelis Akhmetbekov e Sergei Radchenko, i baritoni Rza Khosrovzade e Akilbek Piyazov. INFO: Biglietteria presso il Teatro La Rondinella, Prenotazione al numero 338 487 3545, ore 17.00 – 20.00 (anche via WhatsApp). Biglietteria presso il Teatro La Rondinella, sabato 6 maggio dalle ore 20.00 fino a inizio spettacolo. Posto unico 5 euro.