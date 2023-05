TALENTO - Il 22enne Carlo Aprea ha trionfato al concorso che gli ha permesso di calcare il palco romano con i big della musica lanciando il nuovo singolo "Sotto sotto". «Sono davvero felice, è un’occasione incredibile e un punto di inizio»

di Laura Boccanera

Il civitanovese “Still Charles” è il vincitore assoluto di “1MNEXT 2023”. Ieri il debutto nazionale dal palco del concerto del Primo Maggio di Roma. Un pubblico da stadio e un esordio bagnato dalla pioggia della Capitale per Carlo Aprea, 22enne civitanovese che in poco più di un anno è diventato un riferimento del mondo indie pop, dal successo di ascolti di Spotify fino alla diretta del concerto del Primo maggio dove ha presentato il suo nuovo singolo “Sotto sotto” (ADA Music Italy) già disponibile in streaming e digitale.

Un talento avviato alla musica fin da giovane, seguendo la passione del papà e fino ad arrivare ad avere centinaia di migliaia di visualizzazioni su Spotify. E così mentre studia ingegneria a Milano, a maggio del 2021 pubblica da indipendente il suo primo singolo “Wembley” e successivamente “Sottosopra”, “Occhi Rossi”, “Non fa per me” ,“Stoccolma” e “Niente da Ridere”; canzoni con cui Carlo si fa conoscere raggiungendo i 3 milioni di streaming nelle piattaforme digitali e conquistando più volte copertine di playlist editoriali di Spotify come “Sanguegiovane” e “Generazione Z”.

Ieri sul palco del Primo maggio la consacrazione definitiva: «Sono felice di aver vinto ma soprattutto sono felice di avere partecipato al concertone – ha detto – è un’occasione incredibile per far conoscere la mia musica dopo tutti questi anni in cui l’ho seguito in televisione. Aver vinto il contest è un punto di inizio, spero che sia l’occasione per avere più possibilità di suonare. Il mio obiettivo è far arrivare la musica a più persone possibile».