TERZA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I biancocelesti espugnano il Dell'Anfiteatro trascinati da Carletta, Moretti e Alessandrini e riducono il gap sulla seconda, che perde terreno dalla capolista (6-0 nel testacoda con il Corridonia Fc): venerdì sera lo scontro diretto per il primo posto

di Michele Carbonari

L’Helvia Recina cade sgambettata nel big match della 12esima giornata di ritorno dal Colbuccaro, la capolista Camerino Castelraimondo non fallisce il testa coda contro il Corridonia Fc e allunga in testa al girone E di terza categoria. Potrebbe essere questo lo snodo cruciale che delinea la classifica finale, che già venerdì prossimo avrà un’indicazione più chiara, quando in terra ducale è in programma lo scontro diretto fra il Camerino Castelraimondo e l’Helvia Recina. Nel turno appena trascorso i ragazzi di Micarelli vincono con un punteggio tennistico trascinati dalle doppiette di Stefano Cesari e di Micucci e dai guizzi di Salvi e Rivelli (gloria anche per il portiere Pierri che para un rigore).

Gli inseguitori arancioneri guidati da mister Luzi scivolano invece fra le mura amiche al cospetto dei biancocelesti di Francucci. Al Dell’Anfiteatro gli ospiti si portano sul doppio vantaggio con Carletta (cross di Acciarresi) e Moretti (diagonale rasoterra all’angolino). I locali pareggiano a cavallo dell’intervallo con Gattari (gran tiro da fuori) e Prenna (conclusione in area), poi rimangono in dieci e Alessandrini su punizione dalla distanza regala tre punti fondamentali in chiave playoff ai suoi, che si portano a meno nove dalla diretta concorrente.

In scia, vincono in trasferta anche le altre pretendenti per un posto playoff. La Giovanile Corridoniense espugna Civitanova contro la Vis: determinante Lattanzi (inserimento) e Rapallini (sulla respinta del rigore parato da Formentini). La Lorese viola il campo dell’Abbadiense grazie alla doppietta di Aquino (rigore e incornata su angolo) e ai sigilli di Zerlenga (tiro ad incrociare) e Lambertucci (ruba palla e calcia sul primo palo). I padroni di casa reclamano per un mancato penalty prima del gol partita, in precedenza avevano aperto le marcature e pareggiato momentaneamente con la doppietta di Borghiani (tap in e rigore) e con la rete di Mirat (in anticipo).

Bomber Marconi, invece, con una tripletta consente al Monte San Martino di violare Sforzacosta (vano il centro di Infissi) e di agganciare la Stese (a riposo), appena sotto gli spareggi promozione. Più attardata la Giovanile Nicolò Ceselli, protagonista dell’unica vittoria interna di giornata: Paoloni (cross di Pelosi), lo stesso Pelosi (da fuori) e Ciocchetti (ancora sull’angolo di Pelosi) stendono il San Ginesio. Il Serralta cade fra le mura amiche all’inglese contro la Veregrense.

Nel girone D l’Union Picena divide la posta in palio contro l’Osimo Stazione, che è fuori classifica e dunque il pareggio non porta punti. Aprono e chiudono le marcature il sinistro dal limite di Latini e un’autorete ospite propiziata dal traversone di Fontinovo.

Il personaggio della settimana: Lorenzo Alessandrini (Colbuccaro). Il centrocampista biancoceleste decide il big match nella tana dell’Helvia Recina seconda in classifica interrompendone la lunga striscia di risultati utili. Realizza il nono centro stagionale, mettendo nel mirino la doppia cifra. Allo stesso tempo, la squadra continua a vince e a ridurre il gap per disputare i playoff.