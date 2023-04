TOLENTINO - Lo spettacolo, prima regia teatrale di Simone Riccioni, già in programma per sabato 13 maggio alle 21, verrà replicato domenica 14 maggio alle 17

Dato l’elevatissimo numero di richieste e la quantità di biglietti venduti in pochi giorni, la produzione in accordo con Amat, il Comune di Tolentino e Compagnia della Rancia, ha deciso di aggiungere una nuova replica di “Ma che problema hai?”, primissima regia teatrale di Simone Riccioni. Lo spettacolo, già in programma per sabato 13 maggio alle 21 al Vaccaj, verrà replicato domenica 14 maggio alle ore 17. I biglietti sono già in vendita sul sito di Vivaticket.

Biglietti: Platea e Palchi – posto unico 15 euro/loggione e posti a visibilità ridotta 12 euro.

Biglietti acquistabili online su www.vivaticket.com, nelle biglietterie del circuito Amat/Vivaticket dal pomeriggio del 17 aprile, e al botteghino del teatro da giovedì 11 maggio, dalle 18 alle 20. Info: [email protected] – 0733 960059 opz. 3