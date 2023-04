CAMPOROTONDO - L'appuntamento organizzato da Pro Loco e Comune in occasione della festa del patrono, il giro è partito dalla piazza del paese e ha toccato Cessapalombo, San Ginesio, Tolentino e Belforte

In 40 a Camporotondo di Fiastrone per il giro turistico e panoramico in auto e moto d’epoca organizzato dalla Pro loco e dal Comune in occasione della festa del patrono San Marco Evangelista. Il tour è partito dalla piazza del paese e ha toccato Cessapalombo, San Ginesio, Tolentino e Belforte, nel segno della bellezza dei territori dell’entroterra, per poi ritornare a Camporotondo dove si è tenuta la benedizione del frate della chiesa di San Marco, padre Maiston.