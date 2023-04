CAMPOROTONDO - Hanno approfittato dell'inagibilità della struttura per entrare. Indagano i carabinieri

Ladri colpiscono al convento di Colfano, a Camporotondo di Fiastrone: rubata una statua e il contenitore di metallo che la conteneva. Il furto è stato commesso in un giorno imprecisato degli ultimi due mesi. Imprecisato perché a Colfano non c’è nessuno, il plesso è inagibile in seguito al sisma e all’interno regna il deserto. Così qualche malvivente ha pensato bene di entrare e vedere quel che c’era da rubare. Poco, a quanto pare, perché alla fine i ladri se ne sono andati con un contenitore di metallo che conteneva una statua in cera di San Francesco di Caldarola. La statua non ha un valore particolare, è anzi di epoca recente. Il furto è stato scoperto la settimana scorsa. Indagano i carabinieri della Compagnia di Tolentino.

(Gian. Gin.)