CIVITANOVA - Giovedì 4 maggio alle 21 al teatro Annibal Caro un evento organizzato dal Comune con la rete di associazioni "Oltre". Ospiti Alessandro Gattafoni, Margherita Forconi, Fabio Micarelli e i musicisti Bip Gismondi e Serena Abrami

Gli esempi di vita, coraggio, determinazione e anche fragilità di atleti e sportivi sono al centro dell’evento Primavera di vita che si svolgerà giovedì 4 maggio al teatro Annibal Caro a partire dalle 21.

Storie che parlano ad una generazione e possono offrire spunti di dialogo e confronto attraverso la narrazione dello sport come palestra di vita. L’evento è organizzato dall’assessorato allo Sport assieme all’azienda dei Teatri e dalla rete sociale Oltre, con il sostegno dell’associazione Sentinelle del mattino, della Caritas, del movimento di promozione sociale e culturale Veder crescere con il dialogo e dal Palco laboratorio musicale. Uno spettacolo narrativo e musicale nel quale le storie del civitanovese Alessandro Gattafoni, realizzatore dell’iniziativa 125 miglia per un respiro, l’atleta e scrittrice Margherita Forconi e l’allenatore di calcio professionista Fabio Micarelli, collaboratore tecnico di Marco Giampaolo si alterneranno alla musica di Bip Gismondi e dalla cantautrice Serena Abrani.

A condurre la serata, la psicologa e psicoterapeuta Giulia Cesetti con Andrea Foglia, ideatore di Oltre e curatore del festival Io Desidero. «La nostra azione è quella di operare seguendo una contaminazione virtuosa e continua, senza sosta e ovunque – ha detto Andrea Foglia – Vogliamo ad ogni costo operare insieme, per edificare un sodalizio positivo tra pubblico e privato sociale, tra tanti e diversi attori cittadini del volontariato e dell’associazionismo, impegnandoci a favore di ogni individuo della nostra comunità, in particolare nei confronti delle nuove generazioni. Questo è il senso di Oltre, ma anche di Primavera di vita. Conosceremo, con i nostri ospiti, le storie e le ispirazioni che li hanno animati, i limiti, le delusioni, le sconfitte, i fallimenti e gli ostacoli quotidiani, tutti elementi che appartengono allo sport. E qui che ritroviamo le scelte che l’atleta dovrà fare: scappare, negarli, rigettarli o affrontarli, tentare in ogni modo di superarli».

«In psicologia la resilienza indica la capacità che hanno gli individui di superare traumi – spiega Giulia Cesetti – di contrastare le difficoltà, non soltanto resistendo, ma progettando positivamente il proprio futuro. Nello sport la resilienza può essere definita come la capacità di lavorare sodo, mantenere motivazione nel tempo, al raggiungimento di un obiettivo». Soddisfatto per l’iniziativa il sindaco Fabrizio Ciarapica che ha descritto l’evento come «un altro indispensabile momento di confronto – ha detto – con Primavera di vita lo sport diventerà veicolo di messaggi positivi, intercettando l’esigenza che sentiamo di parlare ai giovani, di ispirarli. Ma sono certo che questo evento arricchirà tutti noi». Come assessore allo Sport Claudio Morresi ha puntato l’attenzione sull’importanza non solo dell’attività pratica, ma anche di momenti di “teorie” altrettanto importanti per la crescita personale. A collaborare per la realizzazione della manifestazione è anche l’azienda Teatri che attraverso la presidente Maria Luce Centione ha condivido le finalità della rete Oltre: «una manifestazione che riteniamo importante sotto il profilo sociale – ha detto la presidente – compito della nostra Azienda, infatti, è quello di promuovere momenti culturalmente utili per la comunità e questa azione si traduce anche in spettacoli ricchi di spunti di riflessione, capaci di ispirare le giovani generazioni». L?ingresso è gratuito