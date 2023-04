LE FOTO dell'iniziativa promossa in occasione della festa del patrono con partenza dalla frazione di Corridonia

Sono 130 le Alfa Romeo che hanno partecipato al raduno che si è svolto ieri in occasione della festa del patrono di San Claudio, frazione di Corridonia. L’undicesima edizione del raduno organizzata dalla ditta Eurofrutta dei fratelli Andrea e Paolo, ha preso il via dall’abbazia di San Claudio diretto a Civitanova con pausa ristoro in piazzale Martiri Della Libertà. Qui ad attendere gli equipaggi, alla guida di auto di ogni epoca e colore, c’erano Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, l’assessora al Turismo Manola Paola Gironacci e la consigliera comunale Fabiola Polverini.