Sarà Macerata ad accogliere la terza tappa della quarta edizione di “Tiello Streetto 2023” una delle più importanti manifestazioni di street food esistenti in Italia, che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, si svolgerà in piazza Mazzini venerdì 28 aprile dalle 18, sabato 29, domenica 30 e lunedì 1 maggio dalle 12.

«Tiello Streetto non è solo ‘Street Food’, gli organizzatori hanno da sempre inserito il tema food in un format variopinto che comprende artisti, animazione per bambini e tante altre iniziative a carattere culturale e ricreativo – interviene l’assessore alle Attività produttive Laura Laviano -. Per questo ormai da qualche anno appoggiamo l’iniziativa da loro promossa e siamo felici di inserirla nella giornata del primo maggio nella piazza che rappresenta il salotto della nostra Macerata. Invitiamo tutti a partecipare, giovani, meno giovani e famiglie perché per tutti ci sarà il giusto intrattenimento».

In questa terza tappa ci saranno cucine diverse con le seguenti specialità: gli arrosticini abruzzesi, olive fritte all’ascolana, le bombette pugliesi, pulled pork, prodotti toscani, marchigiani e siciliani, le specialità messicane ed argentine, pizza fritta, dolci, birra artigianale e tanto altro. Tanti ristoranti itineranti, chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina, in questa tappa ci sarà musica live e per i più piccoli tanto divertimento.

Eccellenza, originalità, tradizione sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival. Nello stesso posto è possibile gustare prodotti di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

Un appuntamento culinario di grande originalità per le cucine internazionali presenti, non tralasciando mai l’attenzione alle realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

«Siamo felici del successo che i nostri chef stanno riscuotendo, la cucina e il cibo di strada, fanno parte della nostra cultura. L’entusiasmo della gente che è accorsa numerosa ci ha riempito il cuore di gioia” afferma Riccardo Tarquini, organizzatore del Tiello Streetto.

Accanto agli operatori truck, ci sarà un’area – giochi dedicata ai più piccini dove si potranno divertire e giocare in massima libertà. Non mancherà neanche la musica. Nelle serate del 29 e del 30 aprile ci sarà un dj set con i due rapper civitanovesi, Stylo Aka Space e Leon Merlonghi, in arte Dj Mignon mentre il 28 ad allietare piazza Mazzini ci sarà il gruppo di musica popolare, i Trallalero. Spazio alla musica raggae invece per il 1° maggio.

Info: https://www.comune.macerata.it/evento/tiello-streetto/