TOLENTINO - In manette dopo un controllo della Finanza, in casa aveva 870 grammi di hashish e 86 grammi di cocaina. Il gip ha convalidato l'arresto del giovane, Samba Diallo, starà ai domiciliari. Tutto è partito da un controllo alla stazione di Civitanova dove un ventenne, poi denunciato, è stato trovato con 54 grammi di stupefacente

di Gianluca Ginella

Trovato con 870 grammi di hashish e circa 80 di cocaina, in manette un 25enne senegalese. Il giovane, Samba Diallo, è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Civitanova a Tolentino. I militari delle Fiamme gialle sono arrivati a casa del giovane, dove poi è stata trovata la droga, in seguito ad un controllo svolto alla stazione ferroviaria di Civitanova. Lì i finanzieri, hanno controllato un ventenne italiano, insistentemente segnalato dal cane antidroga “Hanima”. Addosso il giovane aveva 54 grammi di hashish e 320 euro ritenuti proventi di spaccio (il giovane è stato denunciato). Da qui, attraverso controlli sul cellulare del ventenne, sono risaliti al 25enne Samba Diallo.

I militari sono risaliti a lui attraverso controlli sul cellulare dell’intermediario e lunedì hanno perquisito la casa del 25enne, a Tolentino. Nel corso del controllo i finanzieri hanno trovato 870 grammi di hashish e 86 grammi di cocaina. A quel punto Diallo è stato arrestato e messo ai domiciliari. Oggi, assistito dall’avvocato Marco Emiliozzi, il 25enne è comparso al tribunale di Macerata per l’udienza di convalidata davanti al gip Domenico Potetti. Il senegalese si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l’arresto e confermato i domiciliari per Diallo.