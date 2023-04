CORRIDONIA - L'istituto di credito ha installato un nuovo sportello automatico al parco commerciale

È stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo Atm evoluto della Bcc di Recanati e Colmurano, attivato al parco commerciale Corridomnia Shopping Park di Corridonia. «Un Atm strategico che permette a tutti i clienti e agli esercenti – dice l’istituto di credito – non solo di prelevare contanti ma anche di effettuare versamenti, pagamenti e ricariche, utilizzando le carte di pagamento rilasciate dalla Bcc di Recanati e Colmurano. La prossimità della filiale di Piediripa permette inoltre una rapida assistenza da parte della banca per rispondere alle esigenze dei consumatori. Una struttura innovativa con un look accattivante, che dimostra, ancora una volta, di essere vicina alle esigenze delle famiglie e delle imprese. La prossimità alle comunità anche con la presenza fisica sul territorio e lo sviluppo continuo dei servizi offerti alla clientela, sono infatti la carta vincente e l’elemento distintivo del Credito Cooperativo che opera da sempre in maniera circolare e inclusiva».