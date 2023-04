PROVVEDIMENTI in vigore domani e giovedì

Due ordinanze della Polizia locale modificheranno il traffico a Tolentino nei prossimi giorni. Domani, mercoledì 19 aprile dalle 15 alle 18, dovendo occupare la sede stradale per procedere allo scarico di arredo bar alla pasticceria “Cappelletti”, la ditta incaricata dei lavori ha chiesto l’istituzione del senso unico di marcia in piazzale Europa nel tratto antistante l’esercizio commerciale.

Considerato che, al fine di eseguire i suddetti lavori la ditta necessita di occupare porzione del suolo pubblico per metà della carreggiata e si rende quindi necessaria la modifica della viabilità ordinaria per permettere l’esecuzione dei lavori. Con un’apposita ordinanza la Polizia locale ha stabilito che «è disposto il senso unico di marcia nel tratto antistante il bar pasticceria “Cappelletti” con direzione di marcia Tolentino centro – Tolentino periferia. I veicoli provenienti da via Arnaldo Lucentini dovranno essere deviati verso via Labastide Murat e cosi tutto il transito proveniente da vie secondarie che escono in viale

Giacomo Matteotti».

Giovedì 20 aprile la Rete ferroviaria italiana ha chiesto al comune un’interruzione temporanea della circolazione stradale sul sottopasso di collegamento tra viale Vittorio Veneto e via Labastide Murat, dalle ore 9,30, per una durata di quattro ore (due ore per campata).

L’ordinanza emessa dal comando di Polizia locale stabilisce che «il traffico veicolare si trasformerà a seconda del tratto interessato dai lavori, a senso unico alternato, regolato da movieri del traffico, nella parte della campata libera e quindi percorribile. Al momento dell’occupazione della campata di destra (direzione di marcia via Martin Luther King – contrada Colmaggiore), per consentire il transito veicolare a coloro che provenendo da Tolentino periferia debbono recarsi in contrada Colmaggiore verrà istituito un senso unico di marcia nel primo tratto di Colmaggiore con direzione Tolentino periferia – contrada Colmaggiore fino all’intersezione con via San Francesco d’Assisi e verrà istituito un senso unico alternato regolato da movieri anche in prossimità dell’intersezione con via Rovereto».