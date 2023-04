TOLENTINO - Domani il primo appuntamento nella basilica di San Nicola alle 21.15

Firmato un accordo tra il Comune e il Coro polifonico Città di Tolentino: una serie di concerti, eventi e festival per i prossimi tre anni. Durante la conferenza stampa, alla presenza primo cittadino, di Adriano Aloisi e Aldo Cicconofri del Coro polifonico e del presidente del Rotary club di Tolentino Stefano Ferranti, è stata presentata la prima iniziativa programmata nella convenzione. Domani, venerdi 14 aprile, nella basilica di San Nicola, con inizio alle 21.15 si terrà un grande concerto, in occasione delle celebrazioni per la Pasqua, durante il quale verrà eseguito il ”Requiem” in Re min op.48 nella versione del 1888/93, di Gabriel Faurè. Il Coro polifonico Città di Tolentino, diretto da Aldo Cicconofri, si esibirà accompagnato da un ensemble strumentale di dodici elementi e con le voci soliste di Maura Gennaro come soprano e di Matteo Pietrapiana come baritono. Il concerto è ad ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria.

Il coro ha accettato l’invito del Rotary per una raccolta fondi in favore del progetto “Assistenza domiciliare degli anziani”. L’obiettivo è quello di permettere un’assistenza continuativa agli anziani che ne hanno bisogno, direttamente nella loro abitazione. Il concerto è patrocinato dal Comune di Tolentino, assessorato alla Cultura.

Il Coro polifonico Città di Tolentino, storica istituzione musicale, ha stretto con il Comune un accordo di collaborazione per gli anni 2023, 2024 e 2025 che prevede l’impegno da parte del coro ad organizzare una serie di eventi e concerti e da parte del Comune a sostenere tali attività attraverso la concessione di un contributo a parziale copertura delle spese e lo spazio per le prove, essendo la sede associativa inagibile a causa del sisma del 2016.

Per l’anno in corso sono previste le seguenti iniziative: il 24 giugno concerto di canzoni napoletane con la partecipazione di Emanuele Cedrone, il 25 giugno laboratori di musica per bambini, concerto di voci bianche e alle terme di Santa Lucia “Bohemian Rhapsody”, i Queen in coro, il 30 giugno concerto con il Meleute Ensamble, un viaggio musicale nell’amore, a luglio master class e rassegna di concerti del coro newyorchese Ghostlight Corus, ospite dell’associazione, al Castello della Rancia o alle terme Santa Lucia, il 24 settembre alla basilica di San Nicola l’esecuzione del Pater Noster – Requiem for the living per orchestra, coro e solisti, il 16 dicembre al teatro Vaccaj il tradizionale concerto di Natale.

«È intenzione del coro – conclude la nota – organizzare anche il XXVII festival della musica corale, con dieci eventi musicali in centro storico, qualora l’associazione riesca a reperire le necessarie risorse attraverso attività di ricerca sponsor».