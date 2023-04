LA TRAGEDIA è accaduta a Macchia da Sole, frazione di Valle Castellana, dove il pompiere, Domenico Ferracatena, di 57 anni, stava facendo un'escursione. Portato in elicottero alla caserma di Ascoli. Era conosciuto pure a Tolentino dove ha prestato servizio per un paio d'anni, anche durante il terremoto del 2016

Una tragedia ha colpito il corpo dei vigili del fuoco della vicina provincia di Teramo, e che ha visto coinvolto anche il Comando provinciale di Ascoli dove è stata accolta la salma del collega, arrivata a bordo dell’elicottero dei pompieri, per il successivo trasferimento all’obitorio più vicino al luogo dell’incidente, l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli.

I vigili del fuoco sono abituati ad interventi estremi che non sempre si concludono con un lieto fine. In questo caso è stata ancora più dura, poiché la vittima era uno di loro, un vigile del fuoco del comando di Teramo, Domenico Ferracatena, di 57 anni, che ha approfittato del giorno di festa in cui non era in servizio per concedersi un’escursione insieme con il figlio, a Macchia da Sole, frazione di Valle Castellana, a quasi 1.000 metri di altitudine. A colpirlo, senza lasciargli scampo, sembra sia stato un improvviso malore. Ad intervenire sono stati proprio i colleghi del capoluogo abruzzese, insieme con il 118. Ma non c’è stato nulla da fare. Per il recupero, data la zona impervia dell’accaduto, è stato necessario l’intervento dell’elicottero “Drago” alzatosi in volo dalla base di Pescara, per atterrare ad Ascoli, dove un drappello di pompieri ha accolto lo sfortunato collega, prima che l’impresa di pompe funebri lo conducesse all’obitorio, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria di Teramo, per le pratiche di rito.

Domenico Ferracatena era conosciuto anche a Tolentino dove ha prestato servizio per un paio di anni lasciando uno splendido ricordo tra i suoi colleghi. Con loro ha lavorato anche in uno dei momenti più difficili, quello del terremoto del 24 agosto 2016. Proprio nel 2016, in dicembre, era poi tornato a lavorare a Teramo.

m.n.g.