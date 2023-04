TOLENTINO - Il Consiglio ha deciso di concedere un anno gratuito a un unico componente di ogni nucleo familiare residente o domiciliato in centro che non ha un garage. Sul lato palazzo Sangallo creati posteggi per sopperire alla mancanza dovuta dalla presenza dei cantieri della ricostruzione

di Francesca Marsili

Parcheggi: previsti abbonamenti gratis per i residenti. Il termine per presentare la domanda scade il prossimo 31 maggio. Come approvato nell’ultimo Consiglio comunale di Tolentino, concesso a titolo gratuito l’abbonamento annuo per un’autovettura ad un unico componente di ogni nucleo familiare residente nel centro storico o nelle seguenti vie: F. Filzi, viale L. Murat, viale XXX Giugno e dei Cappuccini purché privo di garage per la rimessa dell’auto.

Il beneficio è concesso anche ai non residenti, ma domiciliati in centro storico e nelle stesse vie a causa degli eventi sismici del 2016 sempre qualora non in possesso di un garage per la rimessa dell’auto. Il richiedente dovrà inoltre essere proprietario o comproprietario dell’autovettura per la quale chiede il beneficio o averne la detenzione a titolo aziendale. Le domande per la concessione dell’abbonamento gratuito sulla prima auto dovranno essere presentate entro il 31 maggio. Il modello di domanda sono scaricabili dal sito www.comune.tolentino.mc.it Le domande dovranno essere inviate tramite pec all’indirizzo [email protected] o consegnata all’Ufficio protocollo del Comune.

«Riscontrato che alcuni nuclei familiari residenti o domiciliati a causa del sisma, presso le vie del centro città, non hanno a disposizione un posto annesso alla propria abitazione per la rimessa dell’autovettura familiare – fa sapere l’Amministrazione – tra le nostre priorità assume un particolare rilievo la valorizzazione e la rivitalizzazione del centro storico e tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso la previsione di agevolazioni tariffarie degli abbonamenti dei parcheggi distribuiti nella zona del centro storico». Nel corso dell’assise comunale si è deliberato di dare atto che l’importo del beneficio economico è pari a 65 euro e verrà attribuito formalmente a favore del cittadino che ne ha fatto richiesta e ha dimostrato di avere i requisiti, sarà poi versato direttamente dal Comune all’Assm.

Intanto come richiesto dai commercianti e residenti del centro storico, visto che i cantieri della ricostruzione hanno di fatto tolto diversi posti auto, stamattina sono stati realizzati 14 parcheggi (più larghi del minimo previsto) sue due file da sette e regolamentati con disco orario a un’ora lato palazzo Sangallo, in piazza della Libertà.