TOLENTINO - Un ragazzo macedone dopo aver sentito le urla di una 57enne in via Filelfo, ha costretto lo scippatore a mollare la refurtiva. Poi ha dato indicazioni ai carabinieri che lo hanno individuato. Nei guai un 37enne pugliese, anche lui operaio edile

Ladro scippa una donna in centro storico a Tolentino, un muratore macedone al lavoro in un cantiere lo rincorre e riesce a recuperare la refurtiva. Poi dà indicazioni ai carabinieri che lo fermano. Denunciato per furto un 37enne pugliese.

I fatti sono avvenuti venerdì scorso, verso le 16,30 in via Filelfo, nei pressi della chiesa di San Francesco. Una 57enne, casalinga, stava passeggiando con una sua amica. Erano in giro per lo shopping quando, improvvisamente, da dietro è stata scippata della borsa che teneva in mano. Ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto e il giovane operaio di origine macedone, che stava lavorando in un cantiere edile lungo il vicolo del centro storico che lo scippatore ha imboccato per darsi alla fuga, non ci ha pensato due volte: si è messo all’inseguimento costringendolo il ladro a disfarsi della refurtiva ma senza riuscire a raggiungerlo.

Nel frattempo è scattato l’allarme alla centrale operativa della Compagnia carabinieri di Tolentino. Raccolte le prime indicazioni, sono state allertate tutte le pattuglie per la ricerca del responsabile. Grazie alle indicazioni fornite ed alla direzione di fuga indicata, pochi minuti dopo, è stato trovato l’uomo che corrispondeva esattamente alla descrizione fornita.

Individuato da una pattuglia in borghese del Nucleo operativo, è stato subito fermato, controllato e condotto in caserma per accertamenti. E’ stato riconosciuto sia dalla donna che era insieme alla 57enne, sia dal ragazzo che lo aveva inseguito. Inoltre, anche i filmati del sistema di videosorveglianza cittadina hanno ripreso l’intera fase dello scippo confermando che si trattasse proprio dello scippatore. L’uomo, un 37enne pugliese, anche lui operaio edile per conto di imprese impegnate nella ricostruzione post sisma, è stato quindi denunciato per furto.

Infine, un 50enne originario dell’entroterra maceratese è finito nei guai per oltraggio a pubblico ufficiale. Per lui anche una multa per ubriachezza molesta. L’uomo era stato segnalato perché stava dando fastidio ai clienti di alcuni esercizi pubblici. Quando sono arrivati i carabinieri, se l’è presa pure con loro.

(redazione CM)