PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I biancorossi ribaltano il vantaggio di Capitani trascinati da Cervigni e Andreucci. Restano cinque le lunghezze dalla capolista. L'attaccante della Cluentina segna tre gol ma contro la Futura 96 termina in parità (3-3)

di Michele Carbonari

L’Aurora Treia non molla la presa sulla Civitanovese, capolista del girone B di Promozione.

Nella nona giornata di ritorno la formazione di mister Passarini conquista il 14esimo risultato utile di fila e soprattutto anche la prima storica vittoria allo Scarfiotti di Potenza Picena. Il secondo gol di fila di Cervigni (inzuccata sulla punizione di Badiali) e Andreucci (tap in di testa) firmano il blitz e ribaltano il vantaggio iniziale dei giallorossi, timbrato Capitani. I biancorossi restano a cinque punti dalla leader Civitanovese, vittoriosa anch’essa nella tana del Monturano Campiglione, trasciata dalla doppietta di capitan Paolucci (leggi l’articolo). Sempre più a rischio, ma allo stesso tempo avvincente, la corsa per i piazzamenti playoff. In lizza il Casette Verdini, corsaro di misura sul campo della Passatempese: decisivo nella ripresa Romanski (ribattuta di testa sul tiro di Ulivello). Si conferma nei quartieri alti il Matelica, forte del tris interno alla Monterubbianese, piegata da Aquila (assist Raponi) e dalla doppietta del subentrato Papa (al volo sul cross di Chornopyshchuk e di tacco sull’angolo di Kakuli).

Muovono la classifica Trodica (esordio per mister Lelli) e Corridonia, che dividono la posta in palio a reti bianche (il rossoverde ospite Garbuglia centra la traversa). Alla Cluentina non basta invece la tripletta di Monserrat per espugnare Capodarco di Fermo: la Futura 96 impone il 3 a 3.

La top 11 (4-3-3): Taborda (Civitanovese); Cervigni (Aurora Treia), Romagnoli (Corridonia), Donnari (Casette Verdini), Merli (Matelica); Badiali (Aurora Treia), Perfetti (Trodica), Wahi (Potenza Picena); Monserrat (Cluentina), Paolucci (Civitanovese), Papa (Matelica). All.: Lattanzi (Casette Verdini).

Il personaggio della settimana: Luciano Rodolfo Monserrat (Cluentina). L’attaccante sudamericano realizza una tripletta che però non frutta i tre punti sperati. I biancorossi si devono accontentare di un punto, sufficiente per stare appena fuori la zona playout.