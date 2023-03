PROMOZIONE - Al Ferranti di Porto Sant'Elpidio il capitano realizza una doppietta e firma la vittoria in rimonta per 2 a 1. I rossoblu si portano a più otto sull'Aurora Treia, domani di scena a Potenza Picena

di Andrea Cesca

Prova di forza della Civitanovese contro il Monturano Campiglione.

Al Ferranti di Porto Sant’Elpidio la squadra di Nocera va subito sotto di una rete, autore Moretti, nel secondo tempo una doppietta di Paolucci ribalta il risultato e consegna ai rossoblù tre punti preziosissimi. I rossoblu nel finale potrebbero arrotondare il risultato ma il calcio di punizione di Trombetta viene respinto dal palo. Finisce 2 a 1 per gli ospiti, alla sesta vittoria consecutiva. La Civitanovese allunga in classifica, in attesa della partita in programma domani fra Potenza Picena e Aurora Treia diventano otto i punti di vantaggio sulla seconda posizione di classifica. Il Monturano Campiglione dopo un primo tempo in chiaro scuro nella ripresa ha creato diversi grattacapi a Taborda, il portiere si è fatto trovare sempre pronto.

Il big match della 26esima giornata del campionato di Promozione girone B si gioca sul neutro di Porto Sant’Elpidio. Lo stadio Ferranti aveva ospitato la semifinale playoff della passata stagione, vinta con un perentorio 4 a 1 dai calzaturieri. La capolista Civitanovese è in serie positiva da nove partite, i rossoblù hanno fatto bottino pieno nelle ultime cinque giornate. Dopo la sconfitta sul campo dell’Aurora Treia si è dimesso l’allenatore del Monturano Campiglione Angelo Cetera, al suo posto la società ha chiamato in panchina Nello Viti. Nelle file dei rossoblu il rientrante Becker parte dalla panchina, non c’è ancora il convalescente Garcia. Il Monturano deve fare a meno degli squalificati Marco Adami e Ferri, non c’è neanche Domi, Bracalente parte dalla panchina.

Rispetto alla partita con la Passatempese Nocera manda in campo dal primo minuto Rapagnani e Galli, due le novità nell’undici titolare anche per il Monturano Campiglione vale a dire Frascerra e Di Donato. La partenza evoca brutti ricordi nei tifosi rossoblù. Al 5’ la difesa della Civitanovese si fa trovare impreparata: Islami lancia in profondità Moretti leggermente defilato sulla destra, grande controllo del numero 9 che prende il tempo a Trombetta, anticipa di un soffio Taborda in uscita e deposita in rete l’1 a 0. Il Monturano spinge sulle corsie esterne, la Civitanovese va alla conclusione con Galli, palla sul fondo, poi Wali viene murato da Finucci. Con il trascorrere dei minuti la squadra di Nocera chiude nella propria metà campo l’avversario e al 28’ va vicinissima al pareggio: duettano in area Galli e Paolucci, Isidori è provvidenziale sul sinistro del capitano, palla deviata in angolo. Si va al riposo con i padroni di casa avanti di un gol.

La Civitanovese torna in campo con due novità in avvio di ripresa, Mangiacapre e Becker prendono il posto di Foresi e Wali. I rossoblù rischiano grosso al 50’ sul colpo di testa di Muzi, Taborda si salva in angolo, sul tiro dalla bandierina stacca ancora Muzi, Taborda blocca a terra. Scampato il pericolo la Civitanovese agguanta il pari: Rapagnani intercetta un pallone a metà campo e serve Strupsceki sulla sinistra, sul cross basso Paolucci sul primo palo e gira in fondo al sacco l’1 a 1, ottavo gol in campionato per il bomber rossoblù. Il Monturano Campiglione che nel primo tempo aveva quasi rinunciato a giocare dopo il vantaggio esce alla distanza, Taborda al 78’ chiude la saracinesca sul colpo di testa di Moretti e sul sinistro di Muzi. Nel momento migliore dei padroni di casa la Civitanovese opera il sorpasso: Punizione di Visciano, sponda di Mandolesi, Paolucci con il sinistro gonfia nuovamente la rete, 1 a 2. La Civitanovese reclama un calcio di rigore per un fallo su Mandolesi che l’arbitro indica fuori area, sul calcio piazzato Trombetta colpisce il palo. Il Monturano tenta il tutto per tutto nei minuti di recupero, Taborda fa buona guardia su Vitali.

Ad otto giornate dal termine della stagione regolare la Civitanovese allunga il passo. Domenica prossima al Polisportivo arriverà il Potenza Picena, il Monturano Campiglione farà visita al Casette Verdini.

Il tabellino:

MONTURANO CAMPIGLIONE (4-3-3): Isidori 6,5; De Carolis 5,5 (40’ st Vitali ng), Cerquozzi 6, Finucci 6, Muzi 6; Islami 6 (20’ st Di Gennaro ng), Petruzzelli 6, Di Donato 6 (20’ st Smerilli ng); Moretti 7, Adami Gianluca 5,5 (13’ st Daniele Viti ng), Frascerra 6. A disp.: Renzi, Detto, Bracalente, Venanzi, Santarelli. All. Nello Viti

CIVITANOVESE (4-1-3-2): Taborda 7; Foresi 5,5 (1’ st Mangiacapre 6), Ballanti 6, Trombetta 6, Cosignani 6; Visciano 7; Rapagnani 6 (29’ st Ruggeri jr 6), Galli 6 (43’ st Greco ng), Strupsceki 7 (34’ st Mandolesi 6); Wali 5,5 (1’ st Becker 5,5), Paolucci 7,5. A disp.: Cannella, Ruggeri sr, Giordani, Cipriani. All. Nocera

TERNA ARBITRALE: Matteo Chiariotti di Macerata (assistenti Silvestri di Ascoli Piceno e Malatesta di Ancona)

RETI: 5’ p.t. Moretti (MC); 8’ s.t. Paolucci (C), 38’ s.t. Paolucci (C)

NOTE: spettatori 350 circa. Calci d’angolo 10 a 5. Ammoniti Gianluca Adami, Petruzzelli, Cerquozzi. Recupero: 5’ (1’+4′).