ARTI MARZIALI - La manifestazione, organizzata dal direttore tecnico del Dojo Kyu Shin Fabrizio Tarulli in collaborazione con il comitato Csen provincia di Macerata, si è svolta al palazzetto dello sport: i risultati

Un successo la 13esima edizione della Coppa di Karate città di Tolentino sotto la bandiera dello Csen (Centro Sportivo Educazione Nazionale). La manifestazione, organizzata dal direttore tecnico del Dojo Kyu Shin Karate Fabrizio Tarulli, in collaborazione con il comitato Csen provincia di Macerata, si è svolta al palazzetto dello sport di Tolentino, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale e dalla società gestore, davanti a un gremito pubblico.

Si sono presentati circa 400 atleti provenienti da tutto il centro Italia e dalla Repubblica di San Marino, che hanno effettuato oltre 600 prove nelle varie specialità, battendo il record di iscritti. Tra le 27 società partecipanti, il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli ha schierato sul tatami 40 atleti che hanno ottenuto ottimi risultati nelle varie categorie, contribuendo alla conquista del 1° posto assoluto nella classifica delle società. Al 2° posto si è classificata Dynamic Sporting Club di Macerata del maestro Roberto Carota, al 3° posto Mora Karate Team di San Benedetto del maestro Simone Mora, 4° posto per Karate-Kai di Civitanova del maestro Umberto Tocchetto e 5° posto per Bushido Karate Perugia del maestro Giovanni Maurizi.

Piena soddisfazione del Comitato Regionale Csen settore karate e del Comitato Provinciale Csen Macerata rappresentati dal maestro Giuseppe Lambertucci e dal maestro Fabrizio Tarulli, per la perfetta riuscita dell’evento, per la ricca partecipazione da parte di atleti e società e per la presenza e disponibilità del sindaco del Comune di Tolentino Mauro Sclavi e dell’Assessore allo Sport Alessia Pupo. «Il nostro sodalizio schierava venti atleti, che esprimendosi al meglio delle loro possibilità hanno portato a casa: 9 ori, 6 argenti, 3 bronzi, e sicuramente tanta esperienza che li aiuterà a crescere – scrive in una nota il presidente del Karate-Kai di Civitanova Umberto Tocchetto-. Un grazie agli organizzatori, ai genitori, a tutti gli atleti e ai tecnici Massimo Castignani e Giampaolo Pastocchi».