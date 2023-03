L'APPUNTAMENTO al teatro La Rondinella con i solisti dell'Accademia d'arte lirica di Osimo in programma domenica alle 17,30

Domenica 19 marzo, alle 17,30 al teatro “La Rondinella” di Montefano “Maria Callas. Omaggio a una prima donna”, un nuovo appuntamento con i Solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo e il pianista Ettore Papadia. «Maria Callas, che più di ogni altro interprete del Novecento ha impresso il segno della sua straordinaria personalità, è protagonista di un ricordo affettuoso da parte dei giovani solisti, nel Centenario della sua nascita, attraverso alcune delle opere che l’hanno resa immortale – si legge in una nota – . Il programma offre arie, duetti e terzetti di Rossini tratte da Il Turco in Italia e Il Barbiere di Siviglia, di Donizetti tratte da Anna Bolena e Lucia di Lammermoor, di Verdi dal Macbeth, Un ballo in maschera e Rigoletto, di Bizet dalla Carmen e di Puccini da Tosca e La Bohème. Informazioni e prenotazioni: 3384873545 da lunedì alle 17-20 (anche via WhatsApp). Biglietteria al teatro La Rondinella domenica 19 marzo dalle 15.30 fino a inizio spettacolo. Posto unico 5 euro.