TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - L'attaccante, con le sue giocate, stende la capolista del girone D Giovane Offagna e i giallorossi si portano a tre punti dalla vetta. I ragazzi di mister Marcelletti espugnano Sforzacosta e ora non sono più soli in fondo alla classifica del gruppo E

di Michele Carbonari

L’Union Picena compie l’impresa della sesta giornata di ritorno in Terza categoria: batte in trasferta la capolista del girone D, la Giovane Offagna, e si porta a soli tre punti dalla vetta. A decidere il big match e scontro diretto è Cristian Lauteri, autore di un eurogol (palla all’incrocio dalla lunga distanza) e dell’assist per Ramadori, oltre a due traverse. Nel gruppo E, invece, rallenta la capolista Camerino Castelraimondo: nell’anticipo esterno contro la Stese finisce 2 a 2. Agli ospiti non basta la doppietta del solito Emiliano Micarelli (punizione da posizione defilata e diagonale vincente), al quale risponde prima Daniele Tentella (di testa su piazzato laterale) e Cardinali (pallonetto), Bravetti colpisce un palo.

Accorcia (-2) dalla vetta l’Helvia Recina, che cala il poker nella tana dell’Abbadiense (ininfluenti il rigore di Borghiani e l’incornata di Mario Clementoni su cross di Domizi) trascinata da Mogetta (punizione), Simoncini (pallonetto), Gattari e Messi (entrambi in ripartenza). Dietro il vuoto, specialmente dopo il pareggio del Colbuccaro terzo in classifica a San Severino contro il Serralta (primo ics interno): nel primo tempo Farroni para un rigore a Vissani, il quale, nella ripetizione calcia fuori, nella ripresa il botta e risposta fra Moncieri (punizione) e il capitano gialloblu Lambertucci (in mischia su corner), nel finale gol annullato al biancoceleste Petritoli. Balza ai piedi del podio la Lorese, forte del successo all’inglese fra le mura amiche contro il San Ginesio, piegato dall’allenatore giocatore Verdicchio (da posizione ravvicinata) e da Zerlenga (tiro da fuori). Begzati Elmedin regala i tre punti alla Giovanile Nicolò Ceselli contro la Vis Civitanova.

Con il minimo scarto esulta anche il Corridonia Fc, che espugna Sforzacosta. I padroni di casa sbloccano grazie alla semirovesciata di Caraceni, poi restano in dieci e gli ospiti di mister Marcelletti ribaltano con Montecchiarini (punizione) e Tirabassi (tap in). Trasferta amara, con la Veregrense, per la Giovanile Corridoniense, al quale non bastano i tre gol di Bartolacci, Rapallini (rigore) e Bianchi (pallonetto). Riposava il Monte San Martino.

Il personaggio della settimana: Cristian Lauteri (Union Picena). Originario di Roma (campione d’Italia nelle giovanili della Lazio), il quasi 38enne ex pro con le maglie di Giulianova e Catanzaro prende in mano la squadra giallorossa e con una prodezza ed un assist decide il big match di turno e scontro diretto con la capolista. Ora la vetta è a soli tre punti.