CAMERINO - Servizio dei carabinieri: nei guai un 30enne, un 27enne e 22enne

E’ di tre denunce e tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri di Camerino in occasione del rituale giovedì universitario. Al fine di voler tutelare i giovani scoraggiandoli all’uso eccessivo dell’alcol e limitare gli incidenti stradali relativi all’assunzione di sostanze, gli uomini dell’Arma hanno disposto controlli nei locali della movida camerte e posti di blocco sulle principali vie. Un trentenne, un ventisettenne ed un ventiduenne sono stati fermati in tre distinti periodi tra le due e le quattro di notte nell’area delle Mosse e sottoposti ad alcoltest. Per tutti è scattata la denuncia per violazione dell’art 186 del Codice della strada, il ritiro della patente ed in un caso la decurtazione di 10 punti per l’alto livello etilico riscontrato (oltre 1 con limite fissato a 0,5 g/l).