ATLETICA - Agli indoor di Ancona l'atleta della Sef Macerata vince due titoli e nei 400 stabilisce il nuovo primato nazionale. Trionfano anche Andrea Falasca Zamponi nei 3000 metri e Vincenzo Cappella nel giavellotto

Una seconda giornata ricca di successi per gli atleti delle Marche ad Ancona, nei Campionati italiani master indoor e invernali di lanci. Arrivano infatti altri 14 ori ma anche 13 argenti e 9 bronzi: 36 medaglie che si aggiungono alle 20 già conquistate. Vince due titoli Livio Bugiardini (Sef Macerata) e nei 400 metri ci riesce con la nuova migliore prestazione nazionale SM75 in 1:06.01. È il terzo record dell’anno per l’intramontabile sprinter elpidiense, dopo quelli di 60 e 200 realizzati a gennaio, prima di imporsi proprio nei 60 sfiorando il suo primato con 8.69. Doppietta nel lungo e nel triplo SM70 anche per Giuliano Costantini (Atl. Fossombrone). Trionfano nel mezzofondo sui 3000 metri Andrea Falasca Zamponi (SM35, Atl. Potenza Picena), Battista Vennera (SM40, Atl. Ama Civitanova) e l’ultramaratoneta azzurra Denise Tappatà (SF40, Sef Stamura Ancona). Nel peso si prendono il tricolore Carlo Sebastiani (SM65, Collection Atl. Sambenedettese), Sandra Ghergo (SF55, Atl. Osimo) e Lina Frontini (SF60, Atl. Osimo), sui 3000 di marcia Francesca Frulla (SF55, Nuova Pod. Loreto), nel giavellotto Vincenzo Cappella (SM80, Sef Macerata), nel martello con maniglia corta Giuseppe Miccoli (SM85, Atl. Fano Techfem) e nel pentathlon Debora Cappella (SF35, Sport Dlf Ancona).