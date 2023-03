IL FESTIVAL organizzato da Teatro Valmisa, con il contributo della Regione Marche, in collaborazione con l'Unione Montana dei Monti Azzurri, prende il via domani alle 18. Domenica al Politeama di Tolentino spettacolo teatrale “Dreams”

Inizia domani da Ripe San Ginesio il festival “Il Sogno, il Caffè, la Poesia”. Il primo degli appuntamenti in programma vedrà sabato alle 18 al centro culturale “E. Pasquali”, in piazza Vittorio Emanuele II a Ripe San Ginesio, nell’ambito dello “Spazio Caffè”, il giornalista e saggista Giorgio Biferali, in un dialogo sul tema Pasolini partendo dal libro “Qualcosa di scritto” di Emanuele Trevi, critico letterario e scrittore e dal racconto di Biferali su Pasolini “Finchè siamo vivi”, uscito nell’antologia “Nuvole corsare”.

Un omaggio nel segno della poesia a un grande intellettuale del ‘900, Pier Paolo Pasolini, di cui è appena trascorso il centenario della nascita a cui Trevi dedica, attraverso la storia dell’Archivio Pasolini, un ritratto inedito. Il libro, che narra dell’incontro di un giovane scrittore con l’opera di Pier Paolo Pasolini, è edito da Ponte alle Grazie e nel 2012 è arrivato secondo al Premio Strega. Domenica 19 marzo, il festival prosegue con la seconda tappa al Politeama di Tolentino dove alle 18 ci sarà lo spettacolo teatrale “Dreams”, narrazione teatrale tristemente attuale, dei sogni, delle speranze e delle motivazioni profonde che hanno spinto donne e uomini nel lasciare i propri luoghi di origine e di intraprendere il viaggio della vita. Il Festival proseguirà a Sarnano e Sant’Angelo in Pontano. Si ricorda che tutti gli ingressi agli eventi sono gratuiti. Per informazioni è possibile contattare il numero 3356183690 o scrivere a [email protected] oppure [email protected]