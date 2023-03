CAMERINO - L'appuntamento domenica 12 marzo alle 17,30 all’Accademia della Musica “Corelli"

Sarà l’Alma Saxophone Quartet il protagonista della 53esima rassegna della Gioventù Musicale di Camerino domenica 12 marzo, alle 17,30 all’Accademia della Musica “Corelli”. Il quartetto di sassofoni, formato da Simone Bellagamba (soprano), Andrea Piccione (contralto), Davide Lucente (tenore) e Andrea Leonardi (baritono), presenterà un programma dal titolo “Alma Likes to be in America”, un viaggio nella musica americana del secolo scorso, che spazierà dal repertorio orchestrale di Gershwin e Bernstein, al rock rivoluzionario e

provocatorio di Frank Zappa, attraversando l’estro creativo di Chick Corea e Glenn Miller.

Ecco il programma dettagliato delle musiche del concerto: Leonard Bernstein (Ouverture da Candide e una selezione del musical “West Side Story”), George Gershwin (una selezione dall’opera “Porgy and Bess”), Glenn Miller (Salute to Glenn Miller), Chick Corea (La Fiesta, Sicily, Spain), Frank Vincent Zappa (Peaches en Regalia, Son of Mr. Green Genes – Zomby Woof). L’Alma Saxophone Quartet nasce con l’obiettivo di portare il quartetto di sassofoni all’interno dei contesti più disparati e al contempo valorizzarne l’estrema versatilità, cercando di esplorare i repertori più eterogenei, passando con disinvoltura da trascrizioni del repertorio classico, al jazz, fino ai più recenti brani originali per questa formazione. I componenti dell’Alma Saxophone Quartet si sono diplomati al Conservatorio di Terni sotto la guida del maestro Emiliano Rodriguez e nonostante la loro giovane età sono molto attivi nel panorama concertistico nazionale ed internazionale. Il Quartetto, perfezionatosi con il M° Angelo Pepicelli, svolge un’intensa attività musicale suonando in importanti stagioni concertistiche come: Associazione Filarmonica Umbra, “Civita Festival”, LagoMaggioreMusica 2022, Ceresio estate (Svizzera), Amici della musica di Foligno, Associazione Orchestrale da Camera “B. Marcello” di Teramo, Associazione “Ameria Umbra”, Associazione “P. Anfossi” di Genova e dal 2022 collabora con la fondazione Gioventù Musicale d’Italia.

Nello stesso anno si inaugura il sodalizio con Javier Girotto, col quale è stato registrato un disco la cui pubblicazione è prevista entro l’estate 2023 con l’etichetta Parco della Musica Records. Hanno eseguito in veste di solisti, presso il teatro Il Celebrazioni di Bologna, la prima assoluta di “Four New Brothers”, composizione per banda sinfonica e quartetto di saxofoni di Arthur Gottschalk. Nel 2021 pubblicano il disco Alma Likes to Be in America con l’etichetta Sud in Sound e nel 2020 collaborano nel disco Ensemble assieme al Vittorio Cuculo quartet con

l’etichetta WOW Records. Partecipano alla realizzazione della 53^rassegna della Gmi il Ministero della Cultura, la Regione Marche, il Comune di Camerino e Unicam. Per informazioni e prenotazioni: 331.2233904; [email protected] Il costo del biglietto, acquistabile sul luogo dei concerti, è di euro 10 intero, ridotto a 5 euro per gli studenti universitari e delle scuole superiori, omaggio per gli under 14.