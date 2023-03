MACERATA - La cooperativa sociale Pars sarà presente con uno spazio dedicato all'interno del centro commerciale di Piediripa. Incontri settimanali e su prenotazione

Riapre lo sportello di ascolto e sostegno psicologico gratuito al centro commerciale Val di Chienti a Piediripa, frazione di Macerata.

«Da anni ormai – si legge in una nota – la Cooperativa sociale Pars è attenta ai bisogni e alle esigenze di coloro che hanno bisogno di supporto sociale e psicologico. Il team di professionisti Pars ha deciso di raccogliere le tante richieste di aiuto che arrivano da famiglie e cittadini che vivono situazioni di estrema fragilità, perché nel proprio percorso di vita attraversano periodi stressanti o di forte cambiamento, o perché sperimentano nella quotidianità ansia, attacchi di panico, disturbi dell’umore, dell’immagine corporea, abuso di sostanze stupefacenti o farmaci, dipendenze comportamentali (gioco d’azzardo, shopping, internet addiction, ecc). È stato quindi attivato uno sportello gratuito di ascolto e sostegno psicologico al centro commerciale Val di Chienti di Piediripa. Lo scopo è quello di incontrare coloro che ne hanno bisogno, assumendo una funzione di tipo supportivo alla tenuta delle condizioni di benessere della persona, offrendo assistenza ed orientamento. In particolare per i giovani lo sportello può Favorire una migliore conoscenza di se stessi e attivare risposte efficaci ai propri problemi e alle proprie difficoltà; Migliorare i propri rapporti interpersonali; Apprendere modalità di problem solving più efficaci e adeguate alla fase di sviluppo; Saper essere efficaci membri di un gruppo di lavoro mantenendo capacità di autonomia emotiva e di giudizio».

Sono già molte le richieste di colloquio arrivate alla Pars per quello che è un servizio di grande importanza per tutto il territorio maceratese, nel quale la Cooperativa opera da tantissimi anni. I giovani e le famiglie che lo vorranno avranno la possibilità di ricevere sostegno in un ambiente tutelante, accogliente e privato nel quale verrà rispettata e garantita la più totale privacy. Gli incontri sono a cadenza settimanale e su prenotazione. Il giorno dell’appuntamento è sufficiente recarsi al Box Informazioni del Val di Chienti e gli operatori del Centro Commerciale forniranno tutte le indicazioni per raggiungere gli spazi in cui si terranno gli incontri. Per prenotare potete fare riferimento alla dottoressa Irene Costantini, chiamando il 3423995950 o scrivendo a [email protected]

La stessa Irene Costantini, Psicologa e Psicoterapeuta Pars, dichiara: «I dati ci dicono che 1 adolescente su 4 presenta sintomi clinici della depressione e 1 su 5 dà segni di disturbo di ansia. Abbiamo deciso di aprire uno sportello psicologico gratuito dedicato all’ascolto per aiutare giovani ma anche educatori, insegnanti e genitori. E in cui ragazze e ragazzi possono essere guardati con altri occhi, ascoltati, compresi. Il nostro team è pronto ad offrire supporto concreto ed immediato nel caso in cui si stia vivendo un momento di solitudine, di ansia, di stress o se si sta affrontando un periodo particolarmente delicato o un disagio legato alla sfera psicologica, emotiva e relazionale».

Un servizio di supporto che si propone di creare quindi un supporto “costante” nella vita di giovani e famiglie in situazione di fragilità, i quali instaurano un rapporto di fiducia stretto e duraturo con le psicoterapeute del team Pars.