TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - La capolista batte la Veregrense, perdono terreno gli arancioneri di Luzi a cui non bastano il doppio vantaggio e la superiorità numerica: finisce 3-3 la sfida con i settempedani. La formazione di mister Re punita per un tesseramento errato di un giocatore extracomunitario avvenuto nella scorsa stagione, presentato il ricorso

di Michele Carbonari

Il Camerino Castelraimondo cala il tris alla Veregrense e scappa in testa al girone E di Terza categoria. Match winner della quinta giornata di ritorno l’attaccante Emiliano Micarelli, autore di una tripletta (rigore, diagonale su passaggio filtrante di Salvi e pallonetto), che gli permette di consolidare la vetta dei cannonieri con 17 marcature. Non riesce a tenere il passo della capolista l’Helvia Recina (primo pari fra le mura amiche), raggiunta nel finale dal Serralta in un pirotecnico 3 a 3.

L’arancionero Conti sblocca sul cross di Laconi, Vissani firma il pari con un rasoterra (lanciato da Bambozzi). I padroni di casa prendono il largo trascinati da un’altra doppietta di rigore di Messi, sul primo penalty gli ospiti restano in dieci e sono costretti a sostituire il portiere Cingolani infortunato (gioco interrotto una decina di minuti e poi trasporto in ospedale). I gialloblu di Palazzi non si danno per vinti e riescono a ristabilire l’equilibrio grazie ad un tiro dal dischetto di Vissani e al rasoterra di Bambozzi, a sua volta servito dal solito Vissani.

Perde il terzo posto lo Sforzacosta, penalizzato di ben undici lunghezze per un tesseramento errato di un giocatore extracomunitario avvenuto nella scorsa stagione. La società ha già presentato ricorso. Nonostante ciò, gli uomini di Re continuano a macinare punti. Gli ultimi a Civitanova contro la Vis (di Andrea Sbrascini il gol della bandiera), al quale mostrano una manita: doppietta di Caraceni (pallonetto e al volo su cross di Colley), Castaneda (rigore), autogol locale (sul colpo di testa di Tartari, sugli sviluppi di un corner) e lo stesso Colley (in ripartenza). Sale quindi sul gradino più basso del podio il Colbuccaro, grazie al successo all’inglese di fronte al pubblico amico: nella ripresa, i tap in di Salvucci e Monceri piegano la Stese.

Con lo stesso risultato, ma in trasferta, esulta il Monte San Martino, che fa suo il derby esterno con il San Ginesio: determinanti Marconi ed Emanuele Morichetti. L’Abbadiense fa suo il posticipo del lunedì nella tana del Corridonia Fc: Mario Clementoni (doppietta di testa), Gianluca Clementoni (tiro a giro dal limite), Borghiani (rigore) e Rapaccini (rasoterra in contropiede) mostrano la manita. Vani i gol locali di Giannangeli (approfitta di un errore della retroguardia avversaria) e Volpe (sul primo palo da posizione defilata).

Muovono la classifica Giovanile Corridoniense e Lorese. I padroni di casa aprono e chiudono le marcature con Principi (conclusione da fuori) e Cavalieri (tap in), nel mezzo la doppietta ospite di Carducci. Riposava la Giovanile Nicolò Ceselli.

Nel girone D l’Union Picena vince lo scontro diretto con l’Atletico Ancona e la raggiunge al secondo posto: gonfiano la rete Ramadori (a tu per tu con il portiere avversario su assist di Zallocco) e lo stesso Zallocco (tiro deviato in mischia).

Il personaggio della settimana; Emiliano Micarelli (Camerino Castelraimondo). È uno degli artefici per cui la capolista può vantare il miglior, stratosferico, miglior reparto offensivo del girone (64 gol fatti in 19 partite). L’attaccante segna una tripletta nell’ultimo match e lancia la squadra in fuga.