PROMO - Il traguardo delle diecimila consegne è stato raggiunto dall'azienda maceratese che ha stretto una nuova partnership con Madis Bio.



InConsegna.com tocca il traguardo delle diecimila consegne. Un notevole risultato per una piccola azienda maceratese che spicca anche in mezzo agli altri grandi competitor presenti sul territorio. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla fiducia di tanti clienti, abituali e non, che l’hanno scelta, ma anche ai vendor che si sono messi in gioco e affidati a lei. Un legame iniziato, quasi per scommessa, in piena pandemia e che tutt’oggi continua a mantenersi.

Nell’App, che può essere scaricata gratuitamente per Android ed Apple, si trovano ristoranti, pizzerie, gelaterie, supermercati e tanto altro. Per queste attività, InConsegna.com è diventato un grandissimo alleato al quale oggi non vogliono più rinunciare. Ecco il parere di alcuni di loro:

Marco Guzzini, titolare del ristorante ‘’DiGusto’’, si ritiene molto soddisfatto dal servizio offerto, dell’attenzione e dalla puntualità dei driver e della cura che c’è sin dal ritiro dell’ordine fino alla consegna ai suoi clienti.

Michele Mastri, proprietario della gelateria ‘’Mastrogelato’’, è stata la prima consegna di gelato e uno dei pochi che all’inizio credeva su InConsegna.com. Molto spesso si ritrova da solo in negozio e pertanto si affida al servizio di food delivery per raggiungere quanti più clienti possibili.

Anche Giordano titolare della pizzeria ‘’Cotta e Magnata’’ ed Hen Chen che dirige ‘’Diverxo’’. Con InConsegna.com riescono a garantire la consegna a domicilio ai clienti e dare la possibilità di gustare le loro preparazioni direttamente in casa propria.

«L’ultima partnership – conclude l’azienda – è stata stretta pochi giorni fa con la catena di supermercati ‘’Madis Bio’’, dove, nella sezione dedicata, potrete trovate esclusivamente prodotti bio e a km0, come biscotti, pasta, legumi, vini, prodotti per l’igiene e la persona ed integratori alimentari. Tra le novità dell’app, ci sarà una nuova sezione dedicata unicamente alle promozioni, dove l’utente potrà controllare e utilizzare i coupon e i codici sconto a lui dedicati. Inoltre sarà avviato a breve un nuovo servizio, chiamato Pony Express, di cui non vi anticipiamo nulla ora.

Rimanete perciò sintonizzati, seguite le pagine social di InConsegna.com, sia su Facebook che Instagram per rimanere aggiornati su novità e codici sconti».

(Articolo promoredazionale)