POTENZA PICENA - L'incidente alle 7,50 all'altezza del Santo Stefano. Due feriti lievi

Schianto tra tre auto questa mattina alle 7,50 a Porto Potenza, lungo la statale 16 Adriatica all’altezza del Santo Stefano. Due feriti lievi e strada chiusa per circa un’ora con notevoli disagi al traffico, particolarmente intenso nell’orario mattutino.

L’incidente, per cause ancora in corso di accertamento, ha visto il coinvolgimento di tre auto che oltre a scontrarsi tra di loro, in seguito all’impatto hanno travolto, abbattendolo, un palo della luce, e i bidoni dell’immondizia che si trovavano lungo la strada. Conseguenze non gravi per gli occupanti dei veicoli. Due di loro, feriti lievi, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno richiesto la messa in sicurezza del palo abbattuto, oltre ad allertare l’Anas per la pulizia della strada e il Cosmari per rimuovere i cassonetti danneggiati e il loro contenuto finito in strada. Per intervenire è stato quindi necessario chiudere il tratto interessato della statale 16 Adriatica per circa un’ora.

(redazione Cm)