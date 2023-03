TREIA - Numeri quasi raddoppiati per la seconda edizione del concorso riservato alle scrittrici nato da un’idea dell’amministrazione comunale insieme a Lucrezia Sarnari. La giuria il 5 giugno decreterà la cinquina di finaliste, ad inizio settembre l'evento di chiusura. Le opere candidate

Raccontare il mondo attraverso le storie di donne, la visione del mondo e il punto di vista femminile. Il “Premio Dolores Prato – Città di Treia” sembra aver vinto questa scommessa riuscendo a crescere nei numeri, quasi raddoppiati, soltanto alla seconda edizione. Nato lo scorso anno per celebrare il 130esimo dalla nascita della scrittrice, da un’idea dell’Amministrazione comunale e di Lucrezia Sarnari, quest’anno sono 48 i romanzi in concorso le cui candidature sono state chiuse ufficialmente qualche giorno fa. Un premio che ha voluto, per scelta, concentrarsi sulla produzione letteraria femminile, conoscerla meglio, dibattere su quello che le donne scrivono e raccontano nonchè sulle piccole e grandi battaglie che condividono. Un ottimo riscontro, dunque, con diverse importanti case editrici nazionali che hanno deciso di candidarsi a quello che si è presentata come un’assoluta novità sul panorama letterario italiano. Il concorso è, infatti, riservato esclusivamente alle scrittrici donne. Le opere, ora, passano in mano alla giuria popolare, composta anche da una giuria social, tra le novità di quest’anno, composta da 30 donne, che si occupano di cultura in diversi ambiti, coordinata proprio da Lucrezia Sarnari, che entro il 5 giugno decreterà la cinquina di opere finaliste che verranno successivamente giudicate da una giuria di qualità.

«L’entusiasmo delle case editrici e delle autrici – ha detto la curatrice del Premio Lucrezia Sarnari – ci racconta che il percorso che stiamo facendo intorno al Premio è stato capito e questa è per noi la cosa più importante. I libri candidati ci offrono una panoramica ampia di cosa le scrittici vogliono indagare e raccontare: senso di colpa ma anche consapevolezza, vergogna ma anche orgoglio, dolore ma anche piacere. Tante storie che ora sono in mano alle giurate ma che, ci auguriamo, abbiano anche trovato nel premio un veicolo per farsi conoscere da nuovi lettori e lettrici».

La finalissima del Premio Dolores Prato Città di Treia si svolgerà a inizio settembre, con le celebrazioni pratiane insieme al festival “Giù la piazza”.

Ecco le opere candidate alla seconda edizione del Premio Dolores Prato – Città di Treia: Bulky di Raffaella Simoncini – Neo Edizioni; Oltre La Certezza di Silvana Cardin – Gruppo Albatros Il Filo; Azzurro Amianto di Emilia Barsabea Cirilli – Le Plurali; La Figlia Del Ferro – Paola Cereda – Giulio Perrone Editore; Enzanome – Mirfet Piccolo – Giulio Perrone Editore; La Paura Ferisce Come Un Coltello Arrugginito – Giulia Scomazzon – Nottetempo; Elsa – Angela Bubba – Ponte Alle Grazie; Le Donne Dell’acquasanta – Francesca Maccani – Rizzoli; Chi da’ luce rischia il buio – Giulia Ciarapica – Rizzoli; W Garibaldi – Elena Martinelli – Tralerighe Libri; Controcanto In Verdargento – Claudia Mazzilli – Ortica Editrice; La Notte Dell’addio – Giorgia Bruni – Nulla Die Edizioni; Un Altro Finale Per La Nostra Storia – Silvia Bottani – Societa’ Editrice Milanese; L’equilibrio Delle Lucciole – Valeria Tron – Salani Editore; Tempesta – Camilla Ghiotto – Salani Editore; Mai Stati Innocenti – Valeria Gargiullo – Salani Editore; Domani Interrogo – Gaja Cenciarelli – Marsilio; Menodramma – Maria Castellitto – Marsilio; Fine Di Un Matrimonio – Mavie Da Ponte – Marsilio; Non Fiori Ma Opere Di Bene – Elisa Fuksas – Marsilio; Memoria Delle Mie Puttane Allegre – Carlotta Vagnoli – Marsilio; Benedetto Il Frutto – Giulia Villoresi – Marsilio; Mia Sorella – Fosca Salmaso – Il Saggiatore; Le Orchidee – Roberta Calandra – Porto Seguro; Più In Fretta Che Ho Potuto – Rachele Faggiani – Schena Editore; Lidia Grassi – Genesi Di Un’investigatrice Dilettante – Sonia Di Furia – Lfa Publisher; Quando Saremo Grandi – Antonella Caputo – Les Flaneurs Edizioni; Zuccaro E Sale – Ilaria Francesca Martino – Il Filo Di Arianna; Le Farfalle Di Villa Giulia – Evelina Proli – Scatole Parlanti; Quchi Quello Che Ho Ingoiato – Caterina Venturini – Edizioni E/O; Sola Andata – Claudia Bruno – Nn Editore; Mondo Nuovo – Giovanna Miceli Jeffries – Rubbettino Editore; Gli Uomini Che Fanno Piangere – Lucrezia Lerro – La Nave Di Teseo; Io Vivo Di Inizi – Nicoletta Magnani – Incontri Editrice; Il Dolore Non Uccide – Edoarda Montanari – Morellini Editore; Uto E Gesso – Gabriella Dal Lago – 66thand2nd; I Ricordi Della Mamma – Ida Maria Manara – Gruppo Albatros Il Filo; Corpomatto – Cristina Venneri – Quodlibet Srl; Del Nostro Meglio – Carmela Scotti – Garzanti; Metropolitania – Carolina Cavalli – Fandango Libri; Il Corpo Della Femmina – Veronica Pacini – Fandango Libri; Di Neve E Di Cristallo – Paola Duca E Loretta Mozzoni – Giaconi Editore; Nell’ Ora Sud – Tamara Calliope Macera – Scatole Parlanti; Una Storia Vera – Angela Mogano – Scatole Parlanti; Diavoli Di Sabbia – Elvira Seminara – Einaudi; Tutta Intera – Esperance Hakuzwimana – Einaudi; Non È Al Momento Raggiungibile – Valentina Farinaccio – Mondadori; I Giudizi Sospesi – Silvia Dai Prà – Mondadori.