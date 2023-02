TREIA - Il bando scade il 28 alle 12, è aperto a tutte le scrittrici italiane che abbiano pubblicato un’opera di narrativa nei dodici mesi precedenti

Scatta il conto alla rovescia per partecipare al Premio letterario “Dolores Prato – Città di Treia”, nato lo scorso anno in occasione del 130 anniversario dalla nascita della scrittrice, da un’idea dell’Amministrazione comunale e della giornalista Lucrezia Sarnari, con l’intento di celebrare la memoria di Dolores Prato, ma anche di valorizzare le scrittrici donne.

Il bando della seconda edizione scadrà il 28 febbraio alle 12. Il premio è aperto a tutte le scrittrici italiane che abbiano pubblicato un’opera di narrativa nei dodici mesi precedenti la chiusura del bando (1° gennaio 2022 – 25 febbraio 2023) e che, anche grazie al Premio, agli eventi e alle attività di comunicazione ad esso legate, possono far conoscere le loro storie e far leggere le loro parole.

Un Premio che ha voluto, per scelta, concentrarsi sulla produzione letteraria femminile per dibattere su ciò che le donne scrivono e raccontano e sulle piccole e grandi battaglie che condividono quotidianamente. La partecipazione alla selezione non è preclusa ad opere risultate vincitrici in altri concorsi. Le informazioni complete sono presenti sul bando https://www.comune.treia.mc.it/wp-content/blogs.dir/16/files/Avviso-Premio-letterario.pdf

La prima selezione, ad opera della giuria popolare, si terrà entro il 5 giugno. Successivamente, la cinquina finalista verrà consegnata alla giuria tecnica che, durante la cerimonia di premiazione in programma nei primi weekend di settembre, svelerà il nome della vincitrice. Il Premio attribuisce mille euro alla prima classificata, seicento euro alla seconda e quattrocento euro alla terza.