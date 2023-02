L’allenatore, l’ucraino Sergiy Kasperskyy – maceratese d’adozione – raggiunto telefonicamente, ha detto che ci sono «ampi margini di miglioramento». Questo in vista delle prossime gare che serviranno per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. La base di partenza è buona. «Per ora ci godiamo questa medaglia pesantissima che testimonia ancora una volta quanto la Virtus sia un’autentica fabbrica di campioni – si legge in una nota del presidente Giorgio Luzi -. E la settimana prossima si torna in gara per il Campionato Italiano a Squadre al pala De Andrè a Ravenna dove i vice-campioni d’Italia Paolo Principi, Andrea Cingolani, Mario Macchiati, Filippo Castellaro e Tommaso De Vecchis combatteranno per riportare il titolo di Campione d’Italia che manca da Macerata dal 2020. Intanto ci godiamo questo successo in Coppa del Mondo».