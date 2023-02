SERIE D - Allo scadere il subentrato, poi espulso per doppia ammonizione, realizza il rigore da tre punti (mancavano dalla trasferta contro il Trastevere). Cremisi ancora ultimi in classifica

Un rigore di Pallecchi al 90′ regala al Tolentino il successo nello scontro diretto per la salvezza contro il Montegiorgio e allo stesso tempo firma il primo successo stagionale al Della Vittoria. Tre punti di platino che rilanciano le ambizioni salvezza dei cremisi, che restano ancora ultimi: tre sono le lunghezze di ritardo dal Notaresco penultimo, sei quelle dal Termoli che occupa l’ultimo posto per disputare i playout. I ragazzi di Zannini domenica prossima affronteranno in trasferta il Cynthialbalonga.

La cronaca. Si gioca su un campo reso pesante dalla pioggia. La prima occasione, al 5′, è del Montegiorgio con il tiro dal limite di Cardoni, para Gagliardini. Sulla ribattuta nuovo intervento del numero uno cremisi su Leonetti. Al 17′ Zeetti esce infortunato, al suo posto entra Nagy. Il pallino del gioco è nelle mani degli ospiti, che al 21′ ci provano con Zancocchia, fuori di poco il tiro dai 25 metri. Poi Diop calcia dal limite, conclusione deviata, sulla quale Gagliardini si allunga e devia lateralmente. Al 28′ Monza impegna Gagliardini da poco dentro l’area di rigore. Poi ancora Monza manda alta una sponda di Diop. Al 41′ prima azione degna di nota del Tolentino: Vitiello in area invece di tirare tenta un improbabile dribling con la palla che si perde a fondo campo. Nel finale Cardona lascia partire un mancino che sorvola la traversa. Nella seconda frazione il Montegiorgio squilla da calcio piazzato: Zancocchia manda alto, Gagliardini blocca quello di De Angelis. Il campo è pesante e le azioni da gol sono rare. Si segnala solo quella di Vitiello, che rientra e calcia ma Forconesi fa buona guardia. Quando la partita sembra indirizzata verso il pari, ecco l’episodio che cambia il match, al 90′: Vitiello viene steso in area, il neoentrato Pallecchi si incarica di calciare il rigore che tira a fil di palo, il portiere ospite indovina l’angolo ma non evita il gol vittoria. Nel recupero lo stesso Pallecchi rimedia la seconda ammonizione e il Tolentino chiude in dieci. Al triplice fischio esplode la festa, per un successo che mancava dalla trasferta contro il Trastevere.

Il tabellino:

TOLENTINO: Gagliardini, Lattanzi (35′ s.t. Di Biagio), Mataloni, Papaserio, Stefoni, Zeetti (17′ s.t. Nagy), Massarotti (9′ s.t. Rozzi), Marcelli (40′ s.t. Gori), Moscati, Tizi (27′ s.t. Pallecchi), Vitiello. A disp.: Giorgi, Testiccioli, Giuli. All.: Zannini.

MONTEGIORGIO: Forconesi, Morganti, Pistolesi, De Angelis, Baraboglia, Diop, Cardoni, Monza (19′ s.t. Santoro), Leonetti (13′ s.t. Tenkorang), D’Agostino (30′ s.t. Antichi), Zancocchia (35′ s.t. Marini). A disp.: Cavallo, Monterotti, Pavone, Vignaroli, Perpepaj. All.: Izzotti.

TERNA ARBITRALE: Collier di Gallarate (Giancristofaro di Lanciano – Bologna di Vasto).

RETE: 91′ Pallecchi (rigore).

NOTE: ammonito Diop, Marcelli, Stefoni, Papaserio. Espulso: Pallecchi al 92′ per doppia ammonizione.