VOLLEY A1 - Le piemontesi infliggono un netto 3 a 0 alle ragazze di Paniconi, che restano zavorrate all'ultimo posto dopo l'undicesima sconfitta consecutiva

di Mauro Giustozzi

Sprofonda sempre più la Cbf Balducci che incassa l’undicesima sconfitta consecutiva, non dà quei segnali di reazione attesi per alimentare speranze di riaprire i giochi nella zona retrocessione, e pare quasi consegnarsi ad un ultimo posto dove resta zavorrata.

Prestazione molto deludente ancora una volta della squadra di Paniconi che pure affrontava un avversario, Cuneo, reduce da una lunga striscia di sconfitte. Ma ancora una volta gli evidenti limiti di Cosi e compagne sono emersi chiaramente, anche nel carattere e determinazione che è mancata nei rari momenti in cui le arancioneri sono state attaccate nel punteggio alle piemontesi. Da salvare nelle file Cbf le prestazione di una combattiva Aelbrecht (4 muri punto e 56% in attacco) ed a tratti di Abbott l’unica a dare qualcosa in un attacco comunque negativo (33% appena di positività rispetto al 54% avversario). L’interrogativo è ora come la squadra affronterà le prossime sfide, con quale morale e testa avendo fallito nettamente questa ghiotta opportunità di avvicinarsi a Pinerolo e Perugia in classifica. Cuneo invece guidato da Szakamary (mvp e top scorer della partita) ha avuto un rendimento elevatissimo in tutti i fondamentali, con muro (12 blocchi vincenti) e servizio (6 ace) che hanno messo alle corde le marchigiane.

Ultima chiamata per la Cbf Balducci che, reduce da dieci sconfitte consecutive, o si rialza tornando al successo approfittando di questo doppio turno casalingo che la vede impegnata oggi contro Cuneo e tra sette giorni con Casalmaggiore, oppure darà addio con largo anticipo alla sua prima partecipazione al campionato di Serie A1, visto che le concorrenti Pinerolo e Perugia continuano a fare punti e si allontanano sempre di più dall’ultimo posto in classifica occupato dalle maceratesi. Insomma stavolta o mai più per una vittoria da tre punti che può ridare speranze alle arancionere da coltivare poi nelle gare che rimangono. Peraltro le piemontesi arrivano al Banca Macerata Forum reduci da una striscia negativa, ancora a secco di vittorie nel 2023, ed al settimo ko consecutivo compresa la Coppa Italia. Ad osservare l’incontro anche il coach Lube Chicco Blengini reduce dalla vittoriosa trasferta di Siena nel recupero disputato ieri. Per l’occasione il tecnico Paniconi si affida al tradizionale sestetto, mentre tra le piemontesi si rivede la schiacciatrice Szakmary nella formazione iniziale.

Primo set che vede le piemontesi approcciare meglio l’incontro con la Cbf costretta ad inseguire da subito: le arancionere accorciano lo svantaggio grazie al muro di Cosi (15-17) il che costringe Bellano a chiamare il time out. Dal quale riemerge una Cuneo che con Hall e Caravello dà l’accelerata decisiva per andare a prendersi il primo parziale dopo che Macerata annulla una delle quattro palle set alle avversarie. Attacco e ricezione ospite di gran lunga superiore a quello di Macerata in questo primo set.

Avvio del secondo nel segno delle marchigiane che piazzano il 4-0 subito annullato però da Cuneo con una grande prova a muro che riporta in perfetto equilibrio l’andamento del parziale. L’ace di Kuznetsova e l’attacco dell’opposto Gicquel fanno girare il punteggio nella metà campo piemontese (9-11). Macerata ha la forza di rimontare e tornare avanti nel punteggio contro una Cuneo che però non molla e resta attaccata nel punteggio alle locali, sprintando con Hall e Szakmary che firmano il break del 15-19. Dentro Ricci e Chaussee per provare ad invertire l’inerzia del set, però Macerata continua a commettere troppi errori ed è gioco facile per la squadra di Bellano andare a conquistare anche il secondo set.

Nel terzo Cbf in campo con Okenwa al posto di Malik. Cuneo non si scompone affatto concedendo pochissimo alle avversarie. Con la Hall che firma il primo break nel punteggio (6-8): Abbott riporta in equilibrio il parziale che si sviluppa sul punto a punto. Ospiti che si fanno preferire a muro, Cbf che tenta di restare in scia con tanta generosità e impegno ma con scarse idee e tecnica. Così quando Szakmary mette giù l’attacco del 16-19 inizia la volata di Cuneo Granda verso un successo netto e indiscutibile, mentre per Macerata è l’ennesimo ko di una stagione che si sta trasformando sempre più in un calvario senza fine.

Il tabellino:

MACERATA – CUNEO 0-3 (21-25, 17-25, 20-25):

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 4, Cosi 3, Malik 8, Abbott 6, Aelbrecht 9, Dijkema 1; Fiori (L), Chaussee 2, Ricci, Okenwa 1, Quarchioni. NE.: Molinaro, Napodano (L), Poli. All.: Paniconi.

CUNEO GRANDA SAN BERNARDO: Kuznetsova 15, Hall 8, Signorile 1, Szakmary 17, Cecconello 9, Gicquel 16; Caravello (L), Drews. NE.: Klein, Magazza, Caruso, Diop, Gay (L). All.: Bellano.

ARBITRI: Canessa e Caretti.

NOTE: spettatori 700. Durata set: 24’, 21’, 28’ totale 73’. Macerata: battute sbagliate 6, vincenti 2, muri 5, errori 9. Cuneo: bs. 12, v. 6, m. 12, e. 24.