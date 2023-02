CAMERINO - Il percorso formativo, di cui è referente scientifico Francesco Casale, si articola in cinque incontri

“Terzo settore, cultura e territori”, questo il tema del percorso di formazione avanzata per l’innovazione di servizi, processi e modelli organizzativi, rivolto a volontari e operatori del terzo settore, avviato dall’Università di Camerino a conclusione del progetto “C’entro. Insieme per le terre del sisma” promosso dal Csv Marche in collaborazione con Fondazione Carima, Arci Macerata, Bottega del terzo settore e comune di Amandola.

Lo sviluppo di sistemi territoriali resilienti e sostenibili implica la necessità e capacità degli operatori di rispondere in tempi rapidi alle richieste di innovazione di servizi, processi e modelli organizzativi per rispondere alle istanze dei cittadini, degli stakeholder e dei finanziatori. Ecco, dunque, un percorso formativo altamente qualificante per tutti gli operatori del Terzo settore, per preparare figure professionali aperte all’innovazione ed alla sperimentazione, capaci di creare e governare “spazi aperti” alle idee che diventano progetti finanziabili, sostenibili e realizzabili in tempi brevi, con risorse adeguate e supportate da reti di conoscenza e istituzioni locali, regionali, nazionali ed anche internazionali. Obiettivo generale dell’intervento è fornire gli elementi conoscitivi minimi per lo sviluppo di competenze di base e specialistiche, in uno schema di azione che deriva direttamente dal principio del “think globally, act locally”.

Il percorso formativo, di cui è referente scientifico Francesco Casale della Scuola di Giurisprudenza Unicam, si articola in cinque incontri, che hanno avuto inizio lo scorso 7 febbraio e che si svolgono ad Ascoli e ad Amandola. I primi due incontri hanno trattato i temi di “Innovazione, cultura e territorio” e “Terzo settore, economia circolare e sostenibilità” e sono stati tenuti da Casale.

Prossimi incontri: “Management della cultura ed economia della condivisione” tenuto da Davide Pellegrini ed in programma il 27 febbraio alla Bottega del Terzo settore di Ascoli, “Progettazione e marketing territoriale” tenuto da Alberto Monachesi ed in programma il 28 febbraio sempre alla Bottega del Terzo settore. Il 7 marzo workshop conclusivo alla sala consiliare di Amandola.