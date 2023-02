CAMERINO - Erano previsti per ieri ma sono stati rinviati, dureranno dalle 8,30 alle 20 e saranno eseguiti nel territorio di Pieve Torina

Al via il 25 febbraio i lavori all’acquedotto di Collattoni, a Camerino. Erano previsti da ieri ma sono slittati di alcuni giorni. Si tratta di alcuni giorni. L’intervento di manutenzione dell’acquedotto Collattoni, che alimenta Camerino, si svolgerà dalle 8,30 fino alle 20. In di maltempo l’intervento sarà eseguito nello stesso giorno della settimana successiva. L’intervento verrà eseguito nel territorio di Pieve Torina.

«Essendo l’acquedotto di Collattoni la principale adduttrice dell’acqua potabile di Camerino, fatte salve le capacità di accumulo dei serbatoi, sia pubblici che degli impianti privati – scrive l’Assm -, l’interruzione del servizio interesserà la zona del centro urbano e della maggior parte delle frazioni e località periferiche. Non sono previste interruzioni per alcune frazioni a ridosso dei versanti montani, quali Morro, Casale, Calcina, Nibbiano, Sant’Erasmo, Sellano, Selvazzano, Valle San Martino, Perito, Costa San Severo, San Gregorio, Torrone, Sabbieta, Capolapiaggia, Pozzuolo, Teggiole, Statte, Campolarzo, Sfercia, Valdiea e Polverina». L’Assm raccomanda l’utilizzo del serbatoio di accumulo dell’impianto interno anche per le utenze di queste frazioni e chiede agli utenti di ridurre, per quanto possibile, il consumo di acqua potabile negli orari indicati e di utilizzare i serbatoi di accumulo di cui gli impianti di utenza devono essere dotati.